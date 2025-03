De la bienveillance pour créer une société équitable et solidaire ?

Événement incontournable de formation et de réseautage dédié aux bibliothèques publiques, le Rendez-vous propose un programme stimulant et enrichissant, réunissant des personnalités influentes ainsi que des spécialistes issus du Québec, du Canada et d’ailleurs.

Ouvert à l’ensemble des professionnels du secteur, il s’adresse également à un public international grâce à son format hybride. Chaque année, plus de 450 participantes et participants prennent part à ces échanges.

L’édition 2025 mettra l’humain au cœur des discussions avec une thématique engagée : « Cultiver la bienveillance, pour une société équitable et solidaire ». Douze experts interviendront sur des enjeux cruciaux tels que la santé et le bien-être, le rôle social des bibliothèques, la justice sociale et la lutte contre la désinformation.

Quelques pistes et thématiques

L'événement débutera par une conférence d'ouverture centrée sur l'incarnation des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) dans le service public, présentée par Émilie Laguerre, directrice générale, diversité et inclusion à Radio-Canada.

Une autre session clé portera sur les défis du journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle et de la désinformation, animée par Brian Myles, directeur du journal Le Devoir. Cette conférence examinera comment les médias québécois s'adaptent aux transformations numériques et aux enjeux liés à la diffusion de fausses informations.

Parallèlement, Olivier Bernard, connu sous le nom de "Pharmachien", pharmacien et vulgarisateur scientifique canadien, discutera de la présence des pseudosciences dans les bibliothèques, en particulier dans les sections santé et bien-être, et proposera des stratégies pour distinguer les ouvrages fondés sur des preuves de ceux véhiculant des informations discutables.

Ces thématiques reflètent une volonté d'adaptation des bibliothèques aux enjeux contemporains, en renforçant leur rôle de vecteurs de connaissances fiables et inclusives au sein de la société.

Un rendez-vous clé pour repenser le rôle des bibliothèques dans une société en quête de solidarité et d’inclusion. Une invitée ou un invité surprise viendra compléter la programmation bientôt dévoilée.

L'événement est payant : inscriptions à cette adresse.

Crédits photo : Broesis CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com