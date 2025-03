Les Heures claires, d’Alexandre Million : jeux d’airs harmoniques

À l’origine, ce livre vient d’un effondrement, d’« un moment de panique », nous dit Alexandre Millon dans son texte liminaire. Cela, car « j’ai voulu traiter d’un sujet avec les yeux d’un autre. Mais je n’avais pas la foi ni le bagage pour attaquer la matière en essayiste, en érudit, en philosophe. Entre rêveries et improvisations m’est venue l’envie de jouer le jeu, en arrangeurs d’instants. Comme un pianiste de jazz adopterait un thème. Celui des émotions », poursuit l’auteur dans son prélude.

Ce faisant, s’il est vrai qu’Alexandre Millon a pris ses distances avec le traité de philosophie, il n’en a pas moins écrit une série d’essais, au sens premier du terme. Sujet pensant les émotions qui l’ont touché, il s’essaie spontanément au gré des remembrances que lui suggère sa sensibilité. Et plus exactement, il essaie son être dans le temps, et les mystères du nôtre dans ce qu’il partage de commun avec le sien, par la même occasion, subsumant les fruits écrits comme il se doit en littérature, pour habiter au mieux cette dimension — celle du temps — où toute existence se déroule à son rythme.

Or c’est précisément pour mieux saisir ses êtres passés, leur conférer une juste présence, que l’auteur a opté pour le « jeu » et les « émotions » dans son livre. Et qu’il y a mis, par là même, une matière rhapsodique qui, d’un point de vue formel, rejoint en partie Le Spleen de Paris, de Baudelaire, qui, comme Les Heures claires, fait se succéder des pièces titrées qui condensent des ambiances perçues en allégories poétiques.

En l’occurrence, ce parallèle est d’autant plus fort si l’on note que l’auteur, au cœur de son recueil, nous rappelle que le mot « ambiance » viendrait « du latin “ambire”, entourer. On prend un bain, on nage d’une île à l’autre, on se rejoint. » Effectivement, c’est une suite de bains esthétiques qu’on traverse dans les poèmes en prose de Baudelaire, qui mettent l’auteur en relation aiguë avec lui-même.

En fin de compte, Les Heures claires, d’Alexandre Millon, joue des airs qui figurent un autoportrait fragmentaire de l’auteur en quête de bonheur relatif, qui passe d’abord, comme en musique, par son inscription dans le temps, devenu portées mélodiques ; un pot-pourri de diapositives harmoniques qu’il projette pour qu’on y trouve nos propres semblances, « qui joueront le rôle de correspondantes sur la tranchée des jours, de “marraines de guerre” avec lesquelles on pourra échanger nos états d’âme, trouver réconfort et incitation à tenir bon » — autrement dit, être portés.

Par Galien Sarde

