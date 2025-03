Littérature jeunesse : les libraires du Québec ont leurs favoris

Décerné par les libraires québécois, ce prix prestigieux distingue des œuvres marquantes pour l’imaginaire des jeunes lecteurs. Voici les lauréats 2025 :

0-5 ans Québec : Croki, Jacques Goldstyn (La Pastèque)

0-5 ans hors Québec : Chaque petit geste, Marta Bartolj (Les 400 coups, traduit par Marie-Andrée Dufresne)

6-11 ans Québec : Semer des soleils, Andrée Poulin et Enzo (La courte échelle)

6-11 ans hors Québec : La fille-renarde et la merveilleuse boutique-sur-pattes, Andy Sagar (Pocket Jeunesse, traduit par Emmanuel Gros)

12-17 ans Québec : Poussière d'été, Joanie Boutin (La courte échelle)

12-17 ans hors Québec : La plus grande, Davide Morosinotto (L’École des loisirs, traduit par Marc Lesage)

Bande dessinée Québec : La nouvelle, Cassandra Calin (Scholastic Canada)

Bande dessinée hors Québec : Le voyage d'Ours-Lune, Ho (Rue de Sèvres, traduit par Aurélien Babet)

Le Conseil des arts de Montréal a offert quatre bourses de 3000 $ aux lauréats québécois de chaque catégorie. L’ALQ remercie ses partenaires, dont la SODEC, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, ainsi que plusieurs acteurs du milieu du livre, pour leur soutien à la promotion de la littérature jeunesse.

À LIRE - Les sélections des Prix Sorcières 2025 : 30 livres en lice

L'an dernier, étaient récompensés, pour chaque catégorie, Dans les souliers d’Amédée, de Véronique Lambert et Éléna Comte (Fonfon) ; Chevalier Chouette, de Christopher Denise (traduit par Claire Billaud, Kaléidoscope) ; Mina et sa bête, de Caroline Merola (La courte échelle) ; Les treize sorcières, tome 1 : la voleuse de mémoire, de Jodi Lynn Anderson (traduit par Anne Guitton, Petit Homme) ; Ma première fois : recueil de nouvelles sexu, Collectif sous la direction de Karine Glorieux (La Bagnole) ; Frère noir, noir de frère, de Jewell Parker Rhodes (traduit par Brigitte Hébert, Boomerang) ; Le tiroir des bas tout seuls, d'Orbie (Les 400 coups) ; La longue marche des dindes, de Léonie Bischoff et Kathleen Karr (Rue de Sèvres).

Pendant ce temps, le vote des libraires pour le Prix des Libraires du Québec – volet Adulte est en cours depuis le 13 février et se poursuivra jusqu’au 13 avril 2025. Les libraires de tout le Québec sont invités à désigner les œuvres marquantes de l’année dans les catégories Roman-Nouvelles-Récit, Essai et Poésie. La remise des Prix Adultes aura lieu le 29 mai 2025 au Cabaret Lion d’Or à Montréal.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com