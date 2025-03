Le Prix Ouest annonce sa sélection 2025

Décerné par un jury présidé par Yves Viollier, composé d’écrivains, de journalistes et de représentants des partenaires du festival, ce prix récompense un auteur qui s’inscrira dans les pas de Jeanne Benameur, Victor Jestin, Clara Dupont-Monod, Sorj Chalandon, Michel Le Bris, Gwenaële Robert ou encore Mahir Guven.

Le lauréat, dont le nom sera dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture du Printemps du Livre de Montaigu, se verra attribuer une dotation de 5000 €, offerte par Terres de Montaigu, ainsi qu’un important dispositif de promotion pour son ouvrage. Sans plus tarder, voici la sélection 2025 :

Mère à l’horizon, de Jacques Gamblin (Robert Laffont)

Écouter les eaux vives, d’Emmanuelle Favier (Albin Michel)

Un garçon d’après-guerre, de Jean-Luc Marty (Mialet Barrault)

L’avenue de verre, de Clara Breteau (Seuil)

Malestroit — Vie et mort d’une résistante mystique, de Jean de Saint-Cheron (Grasset)

L’équilibre des corps, de Jérémie Guez (Seuil)

Ancré en Vendée, le Printemps du Livre de Montaigu s’impose comme la première manifestation littéraire des Pays de la Loire et l’un des événements du livre les plus fréquentés en France.

Chaque année, auteurs et autrices viennent à la rencontre d’un public nombreux à travers dédicaces, échanges et animations disséminées dans la ville. Événement populaire par essence, il conjugue exigence littéraire et accessibilité, en accordant une place essentielle à la jeunesse et à la bande dessinée.

