Aime-t-on Tout le monde aime Clara, de David Foenkinos ?

Un prix a été payé pour sortir de ce royaume de l'invisible, et Clara, en revenant, ne sera plus jamais la même. Un don mystérieux, celui de la voyance, s'est accroché à sa peau, la transformant en une personne plus distante, plus méfiante, mais surtout seule. Ce don la propulse dans un monde qu’elle seule peut comprendre. La frontière entre le réel et l'imaginaire devient floue, et Clara, tout en offrant des éclats de lumière, porte aussi une lourde ombre qui la ronge.

Le roman s’ouvre avec le père de Clara et un fameux écrivain mal luné, Éric, lors d’un cours d’écriture. Il se termine sur une rencontre entre deux personnages aux trajectoires croisées : Clara, la jeune fille mystique, et Éric, un auteur replié sur lui-même. C’est finalement un jeu de miroir, une mise en abyme de la propre vie de l’auteur.

Dans ce duel intérieur, Éric, écrivain à la page blanche, n’a jamais su dépasser son premier roman. Il est enfermé dans son propre univers, sans imagination, sans projet, sans avenir. C'est Clara qui, en réapparaissant, va lui insuffler une nouvelle vie, une seconde chance, comme si elle le libérait de sa propre torpeur créative.

Clara, dans son mystère, devient l’incarnation d’une expérience que l’auteur a lui-même vécue, celle de la maladie, de la souffrance, du traumatisme de sa propre jeunesse. Finalement l’auteur nous montre comment se crée un roman : entre l'immensité de son imagination, si vaste qu'elle peut paraître débridée, et l'écrivain plus pragmatique, celui qui cherche à être transcendé par l’émotion.

Le roman repose sur un sujet qui divise : la voyance et l'ésotérisme. On y croit ou on n’y croit pas, et pourtant David Foenkinos nous invite à suspendre notre jugement. Même les plus sceptiques pourraient se laisser emporter par Clara, cette jeune fille qui semble posséder un don, celui de transcender le réel.

C’est là toute la force de l’auteur : il flirte habilement avec la frontière du possible et de l’impossible. Et même si ce qu’elle vit semble surnaturel, quelque chose en nous accepte l’idée de cette magie, juste un instant, juste un peu. Clara devient cette présence invisible mais indéniable, comme un mystère que l’on veut comprendre sans pouvoir l’expliquer.

Enfin, Tout le monde aime Clara est un livre qui parle d’amour au sens le plus pur, mais aussi au sens le plus tragique. L’amour dans le deuil, l’amour entre les vivants et les morts, l’amour dans la douleur.

Par l’accident qui frappe Clara, une famille se réunit dans la souffrance et l’épreuve. L’unité retrouvée, certes dans l’adversité, mais dans un amour plus fort, plus profond. La maladie, la souffrance, les épreuves traversées par Clara et sa famille deviennent un ciment, une force qui les lie pour toujours. L’accident tragique, loin de les briser, va les rapprocher.

Et c’est là que l'auteur excelle : dans cette capacité à mêler la douleur, la perte et l’amour d’une manière si fluide et poétique, qu’il nous touche profondément.

Par Clotilde Martin

