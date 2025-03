BD : la rémunération des dédicaces, saluée mais pas obligatoire

En 2022, suivant des recommandations du rapport de Bruno Racine, le ministère de la Culture, avec le Centre national du livre et la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective, mettait en œuvre une expérimentation de la rémunération des dédicaces des auteurs de bandes dessinées dans les festivals et salons.

Un protocole de rémunération, cosigné par le ministère, le CNL, la Sofia, mais aussi le Syndicat national de l'édition, le Syndicat des éditeurs alternatifs (SEA) et dix événements volontaires, fixait un tarif de rémunération à un forfait de 226 € bruts par festivals. Cette somme est cofinancée par le CNL et la Sofia, à hauteur des deux tiers, et pour un tiers par la structure invitante (festival ou éditeur).

Cette même année, environ 1100 auteurs avaient reçu une rémunération pour les dédicaces réalisées dans ces dix festivals soutenus par le CNL et la Sofia, pour un montant total de 337.000 €. En 2023, une progression apparaissait déjà, avec de nouvelles manifestations au rayonnement régional soutenues par la Sofia et les Directions régionales des affaires culturelles : 1500 auteurs obtenaient un salaire pour leurs efforts, dans une vingtaine de festivals, pour 477.000 € reversés environ.

Selon le ministère de la Culture, les données de 2024 devraient confirmer l'adoption plus large du principe de la rémunération des dédicaces. Signalons que le forfait a évolué, passant de 226 € bruts en 2022 à 238 € en 2023, 250 € en 2024 et 255 € en 2025.

Toujours réservée à la BD

Le protocole signé en 2022 prévoyait trois années d'« expérimentation ». Cette dernière a visiblement convaincu les participants, puisque le ministère annonce la cosignature d'une nouvelle version du protocole, valable pour les cinq années à venir.

Au sein de ce texte se trouve notamment une mesure qui entérine la revalorisation automatique du montant de la rémunération sur la base de l’indice des prix à la consommation, ainsi que des dispositions simplifiant le suivi administratif et comptable.

La rémunération des dédicaces d'auteurs de BD dans les festivals reste tributaire du volontariat de ces événements. 22 manifestations participent au protocole d'accord en 2025, selon le ministère de la Culture, dont le Festival Chambéry Bande dessinée, BD Boum, BD à Bastia, le Festival Interplanétaire de la Bande Dessinée de Reims, le Festival BD du Cabaret Vert, Bédéciné — le festival de la BD à Illzach, ou encore le Festival Clairac BD.

Confrontés aux difficultés budgétaires des collectivités et, parfois, à leurs choix politiques discutables, les événements culturels sont contraints de composer avec des financements qui se contractent, ce qui ne facilite pas forcément la pérennisation d'une rémunération systématique des participants. Le gouvernement lui-même n'est pas étranger à cette situation, avec une politique fiscale qui a privé ces mêmes collectivités de rentrées financières.

Notons par ailleurs que le rapport Racine, d'où provient la suggestion d'une rémunération des auteurs de bandes dessinées, recommandait que cette dernière soit étendue à l'ensemble des festivals et salons. Mais aussi qu'elle s'applique également aux auteurs et autrices d'ouvrages destinés à la jeunesse, dont l'effort fourni lors des dédicaces est souvent équivalent à celui des auteurs-dessinateurs de la BD et du manga.

