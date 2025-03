Théâtres regroupe de courtes histoires muettes toutes aussi étranges les unes que les autres.

Qui ne connaît pas les précédentes œuvres de Serge Kliaving pourrait être déboussolé. Le dessinateur qui signe son troisième livre au Tripode, construit depuis quelques années un univers dense composé de séquences oniriques en noir et blanc.

En lisant ses albums à l’épaisseur mystérieuse, on se projette dans ce que pourrait être le surréalisme en bande dessinée : mais il ne s’agit pas du surréalisme merveilleux de Fred, plutôt de l’univers tordu et violent de Roland Topor, teinté de cet humour noir macabre qu’affectionnait tant André Breton. L’auteur y convoque également une symbolique propre aux délires nocturnes qui se répandent dans ces pages.

Creusant encore cette impression d’être au contact d’une œuvre singulière, le dessinateur opte pour un dispositif en rupture avec la forme traditionnelle de la « bande dessinée ». Il construit ses séquences par succession d’une image par page. Il installe alors un rythme implacable et vaporeux et donne une place plus prépondérante à l’image : l’étrange surgit autant de la composition que de ces continuités incertaines. Il plane ainsi sur ses planches recouvertes de trames d’encres et maculées de blanc un trouble diffus qui happe le regard.

Si de prime abord les histoires semblent déconnectées les unes des autres, certains personnages reviennent et interviennent dans les récits des autres, créant des ponts entre ces différentes tragédies oniriques. Mais au-delà des motifs ou protagonistes qui reparaissant subitement, l’atmosphère qui règne dans ces pages relie plus fortement encore les différents récits.

Ils semblent tous hantés par un mystère opaque qui tente par lui-même de s’élucider tout en sachant par avance la faillite de son entreprise. Il y a ainsi quelque chose de désespéré dans ces histoires, comme si chacun se retrouvait prisonnier de ce théâtre de papier, condamné à jouer un rôle morbide, simples marionnettes coincées dans une pièce où la mort rôde et guette à chaque instant.

Laissez-vous entraîner dans ces histoires envoûtantes comme Alice dont le terrier qu’elle parcourt conduit à un monde terrible où règne le surnaturel des songes tourmentés.