Demain, lire ensemble pour mieux vivre ensemble ?

FA SI LA… Lire

Je suis formateur. Je forme des professionnels des établissements et services médico-sociaux à l’utilisation d’un logiciel. Je parcours les routes de France pour aller à leur rencontre : ces personnes qui accompagnent des enfants et adolescents, parfois même des adultes, en situation de handicap.

Je me rends dans des structures telles que des CAMSP, des CMPP, des SESSAD… D’ailleurs, quand j’ai commencé cette activité, je ne connaissais même pas les CAMSP. Vous ne savez pas ce que c’est ?

Un CAMSP est un Centre d’Action médico-sociale Précoce, une structure qui accueille et accompagne les jeunes enfants (de 0 à 6 ans) présentant ou risquant de présenter un retard de développement, un trouble du neurodéveloppement (TND) ou un handicap.

En un peu plus de trois ans, j’ai formé les professionnels d’une centaine de structures. Médecins, psychologues, psychomotriciens, éducateurs, professionnels administratifs… Bref, tout le monde.

Et à chaque fois que j’arrive dans ces établissements, j’ai un petit rituel : je jette un œil aux bibliothèques des espaces d’accueil des familles. J’y vois régulièrement des albums jeunesse classiques. Mais ce que je ne trouve presque jamais, ce sont des albums transcrits en FALC (Facile À Lire et à Comprendre).

Le FALC, un outil sous-exploité ?

Soyons honnêtes : le FALC ne se développe pas aussi vite qu’il le devrait, du moins à mon sens. Il y a des initiatives, de belles initiatives d’ailleurs, mais pas encore de généralisation.

Attention, je ne jette la pierre à personne. Moi-même, lorsque j’ai lancé Enfin Lire, je n’avais pas envisagé le FALC. À vrai dire, je ne connaissais même pas le principe. C’est en forgeant… Vous connaissez la suite !

Je vous parle du FALC parce que, vous l’aurez compris si vous avez lu mes premiers billets, pour moi, une histoire est avant tout un moment de partage.

Et j’irais même plus loin : une histoire doit être universelle, au moins dans son accès. Elle doit pouvoir être comprise par tous et accessible à tous.

Un pont entre les lecteurs

Les textes que j’écris traitent généralement de sujets de société. Prenons Toutoulou, par exemple. OK, je vous vois venir : « Le gars a écrit un album et il veut le vendre ! » Alors déjà, non. Je n’ai pas écrit qu’un seul album et, en plus, celui-ci n’est pas à vendre ! Il me reste quelques exemplaires que je réserve aux dons.

Bref, revenons à nos moutons. Toutoulou a été pensé pour une double lecture, un double sens. D’un côté, une histoire accessible à un jeune enfant : un jeune loup qui cherche et trouve une maison. De l’autre, une réflexion plus profonde : Pourquoi ce petit loup cherche-t-il une maison ? Pourquoi a-t-il perdu la sienne ?

Ce que je veux dire, c’est que le FALC est un outil, une véritable boîte à outils. Traditionnellement, il est pensé pour les personnes ayant des difficultés de lecture et de compréhension. Mais pourquoi se limiter à cette seule approche ?

Pourquoi ne pas imaginer une utilisation plus large du FALC ? Pourquoi ne pas le voir comme un moyen de créer du lien, au-delà des besoins spécifiques ?

Lire ensemble, un principe de vivre ensemble

Je pense aux fratries, aux liens intergénérationnels. Je pense à un pont entre toutes les personnes qui pourraient partager une histoire qui, initialement, ne leur était pas destinée.

Et si nous utilisions le FALC non seulement comme un outil d’accessibilité, mais aussi comme un levier d’inclusion et de partage ? Si nous faisions du « lire ensemble » un véritable principe du « vivre ensemble » ?

Vers une lecture vraiment inclusive

Peut-être que mes différentes expériences professionnelles ont nourri cette réflexion, mais l’ambition que j’ai pour Enfin Lire dépasse la simple accessibilité. Je veux faire de la lecture inclusive une réalité.

Telle que je l’imagine, la lecture inclusive est une approche ouverte, qui vise à ne laisser personne de côté. Elle concerne bien sûr le handicap, mais elle va bien au-delà : elle repose sur une démarche d’ouverture qui permet à chacun, sans distinction, de profiter du plaisir de lire.

Une inclusion culturelle, linguistique et cognitive, en somme. Parce que le plaisir de lire, ça s’apprend.

