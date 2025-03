Exclusif : Pour Boualem Sansal, 60 personnalités dans un livre-manifeste

Les écrits de Boualem Sansal, une clé pour saisir les enjeux politiques et géopolitiques de cette affaire, et la preuve éclatante de l’importance d’une œuvre littéraire essentielle à la compréhension du monde ? C’est le dessein qui animait Pascal Bruckner et Michel Gad Wolkowicz : les deux hommes ont réuni des textes d’horizons divers autour de l’écrivain détenu en Algérie, arrêté depuis le 16 novembre 2024. Et des dessins de presse signés Plantu, Xavier Gorce et Olivier Ranson, pour illustrer et frapper l’esprit.

Réunir les bonnes volontés, pour la liberté

En découle un ouvrage collectif, Pour Boualem Sansal, à paraître aux éditions David Reinharc, ce 27 mars. Un ouvrage est le fruit de l’addition de contributions personnelles sollicitées, mais qui n’aura imposé aucune orientation éditoriale souligne l’éditeur. Les auteurs furent livrés à eux-mêmes « et aucun d’eux n’a eu connaissance des textes écrits par les autres contributeurs », précise-t-on à ActuaLitté.

Dès les premiers jours de sa détention, l’auteur franco-algérien a reçu de nombreux messages de soutien, des soirées se sont organisées pour que cette incarcération soit constamment rappelée. Dernièrement, c'est avec une grève de la faim que l'homme de 75 ans fait pression sur le gouvernement algérien, alors que les relations avec la France sont au cœur de l’actualité, pour un long moment encore – en espérant une issue heureuse du sort de l’écrivain.

Dans Pour Boualem Sansal, 60 personnalités se sont ainsi engagées afin d'exprimer la vie, l’œuvre et l’emprisonnement de l’écrivain. Le tout articulé en quatre chapitres. De l’universalité de Sansal en passant par l’héritage, les tensions et les perspectives des relations franco-algériennes, l’ouvrage interroge également ce que l’affaire Sansal révèle des fractures politiques et sociales françaises : complaisances, renoncements, affrontements idéologiques.

On plonge dans l’Algérie contemporaine sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune aussi bien que l’on aboutit à une réflexion plus large sur la confrontation entre le pouvoir de la plume et l’appareil répressif des régimes autoritaires. En somme, une défense sans relâche de la liberté d’expression

Écrire, penser, douter : trois délits. Boualem Sansal le sait désormais : cela mène à la prison. Son crime ? Avoir refusé la soumission, exploré les angles morts de l’Histoire, révélé les failles d’un régime crispé sur ses dogmes ; et nous avoir mis en garde contre le danger de l’islamisme, que certains feignent de ne pas voir.

Ici, toutes et tous se font les témoins du courage et de l’élégance d’un romancier qui, face à l’esprit de sérieux, loin de tenir un discours idéologique, témoigne de faits, du réel, et donc de la vérité.

On en retrouvera ci-dessous un extrait, proposé avec trois des huit illustrations prévues, en exclusivité :

« Les thèmes abordés et les textes produits forment une contribution majeure à la compréhension de l’œuvre de Sansal et des tensions franco-algériennes, et plus généralement de la mission du roman – la connaissance étant sa seule morale – face à l’esprit de sérieux des régimes autoritaires », affirme l'éditeur.

Emmanuel Macron, ici et là

Boualem Sansal a été arrêté à l’aéroport d’Alger à la mi-novembre et fait l’objet de poursuites sur la base de l’article 87 bis du Code pénal algérien. Ce dernier réprime « comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions ».

Lors d’un déplacement au Portugal, le président français Emmanuel Macron a évoqué cette « détention arbitraire » et pointé la « situation de santé [qui] nous préoccupe beaucoup ». Depuis Porto, le chef de l’État ajoutait : « Je considère que c’est aussi un des éléments qu’il faut régler (avec Alger) pour que la confiance soit pleinement rétablie. »

Dans Le Figaro, dix membres du comité de soutien s’adressent d’ailleurs au président et alertent : « Si tant est que Boualem Sansal, gravement malade, survive à son incarcération, ce simulacre ne pourrait que conduire à la rupture des liens entre nos deux pays. »

Avec le risque d’un point de non-retour, déjà atteint : « Vos interlocuteurs algériens vous expliqueront qu’il y va de la souveraineté de l’Algérie que d’incarcérer qui elle veut sous tous les prétextes, que la justice est indépendante et qu’il n’y a rien à faire d’autre que d’attendre une condamnation : une condamnation pour des faits gravissimes et inventés, mais punis de la peine de mort ! »

Des leviers réels

Et de rappeler les solutions diplomatiques et légales à disposition : « Vous disposez de nombreux leviers, Monsieur le Président, dans une relation franco-algérienne qu’il est temps de rééquilibrer pour que, dans le rapport de force qu’a voulu instaurer l’Algérie, la France défende ses valeurs et ses intérêts vitaux tant économiques que politiques. »

Car, pour l'heure, les tentatives menées demeurent infructueuses : « Amadouer le pouvoir algérien ne fonctionne pas. Ce dernier continue à dénier purement et simplement à Boualem Sansal sa nationalité française en interdisant à notre ambassadeur à Alger de le visiter. Il le prive du défenseur de son choix. Il terrorise ceux qui voudraient en Algérie le défendre. »

La couverture de l'ouvrage à venir est également proposée :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - dessin de Plantu

