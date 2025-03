Trump contre “l'endoctrinement scolaire” : les livres, premières victimes

De récents décrets de l’administration Trump sévissent dans les écoles administrées par le Département de la Défense des États-Unis. Avec notamment comme perspective de « mettre fin à l’endoctrinement radical dans l’enseignement primaire et secondaire ».

Quand Anastasie joue du ciseau

Ces décrets alignent les ressources éducatives sur les nouvelles directives fédérales concernant les questions de genre et d’équité. Dans la même veine, les textes prémuniraient « les femmes contre l’extrémisme de l’idéologie de genre ».

Bien que Freckleface Strawberry traite principalement de l’acceptation de soi et des différences physiques, il a grossi la liste de cette révision générale des ressources éducatives. D’autres ouvrages, tels que No Truth Without Ruth sur la juge Ruth Bader Ginsburg et Becoming Nicole relatant l’histoire de l’actrice transgenre Nicole Maines, sont également concernés par cette mesure.

À LIRE – États-Unis : LGBT, des lettres exclues des bibliothèques

Julianne Moore, fille d’un vétéran du Vietnam et ancienne élève d’une école du Département de la Défense, a exprimé sa consternation face à cette décision. Elle s’interroge sur la controverse entourant son livre : quelle menace représente-t-il, quand il rappelle aux enfants que chacun lutte avec ses propres différences... mais que les notions d'humanité et de communauté nous (ré)unissent.

Cette nouvelle salve de coupes dans les listes de lecture reflète un débat plus large aux États-Unis concernant la censure de certains ouvrages dans les écoles. Et en particulier ceux traitant de la diversité, de l’identité de genre et de l’équité.

Selon PEN America, les interdictions de livres dans les écoles publiques américaines ont augmenté de 200 % au cours de l’année scolaire 2023-2024, touchant notamment des ouvrages sur des thématiques LGBTQ+ et des personnages issus de minorités ethniques.

Et ça continue, encore, encore...

Reste que la censure de ce texte, et d’autres à venir, certainement, illustre ce défi auxquel seront confrontés éducateurs et décideurs politiques dans la sélection de ressources éducatives appropriées. Alors que certains estiment que ces mesures protègent les jeunes lecteurs de sujets jugés inappropriés, d’autres y voient une atteinte à la liberté d’expression et une exclusion des voix marginalisées.

Quel devient le rôle de la littérature dans l’éducation et la manière dont les écoles abordent des sujets sensibles tels que l’identité de genre, la race et l’égalité ? Les choix deviennent épineux, quand il s'agit de les équilibrer les lectures autorisées avec la protection des jeunes esprits et la promotion d’une éducation inclusive.

À LIRE – États-Unis : auteurs et éditeurs unis contre une loi liberticide

Alors que certains plaident pour une approche plus conservatrice, d’autres défendent l’importance d’exposer les jeunes à une variété de perspectives pour promouvoir la compréhension et l’empathie. La question demeure : où tracer la ligne entre la protection des jeunes esprits et la censure injustifiée ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com