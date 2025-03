Amazon ressuscite enfin l’adaptation de Consider Phlebas d’Iain M. Banks

Traduit en 1993 par Hélène Coullon pour Robert Laffont, Une forme de guerre posait la première pierre de la série Le Cycle de La Culture du romancier écossais. Déjà en 2018, on murmurait que cette adaptation en série apporterait une force de frappe au géant américain, alors que Netflix dégainait à l’époque Altered Carbon de Richard Morgane (Carbone modifié, trad. Ange, au Livre de Poche).

Mais d’ici à ce que la bergère réponde au berger, il se passerait quelques mois : Amazon avait pourtant un réalisateur, Dennis Kelly qui exhibait son bonheur de travailler sur l’œuvre de l’Écossais, décédé en juin 2013, à l’âge de 59 ans : deux mois plus tôt, seulement, il avait annoncé être atteint d’un cancer en phase terminale.

Écoutons le futur réalisateur présumé : « Loin des cauchemars dystopiques auxquels nous sommes habitués, Banks crée une sorte de paradis imparfait, une société qui vaut vraiment la peine qu’on se batte pour elle. »

La Culture, c'est ce qui reste...

Et entendons-le avec d’autant plus d’attention qu'en février 2025, le projet ressort des cartons (ou de l’oubli), cette fois dans la perspective d’opposer une autre fiction adaptée sur Netflix au Problème à trois corps de Cixin Liu (trad. Gwennaël Gaffric, chez Actes Sud). Bien entendu, Dennis Kelly est passé aux oubliettes, remplacé par un certain Charles Yu, au scénario et producteur exécutif de la série.

À ses côtés, au même poste, on annonce Chloé Zhao, via sa société de production, Book of Shadows — et, lauréate d’un Oscar pour Nomadland. Ainsi que la veuve de Iain, Adele, qui surveillerait tranquillement ce qu’il était de fait de l’œuvre de son mari.

Petit rappel des faits : Consider Phlebas, publié en 1987, plonge les lecteurs au cœur d’un conflit galactique entre la Culture, une société utopique post-pénurie dirigée par des intelligences artificielles avancées, et l’Empire Idiran, une théocratie expansionniste.

Incipit : « Voici l’histoire d’un homme qui partit très loin et très longtemps dans le seul but de jouer à un jeu. Cet homme est un joueur-de-jeux nommé « Gurgeh ». Son histoire débute par une bataille qui n’en est pas une et s’achève sur un jeu qui n’en est pas un. Moi ? Je vous parlerai de moi plus tard. Ainsi commence l’histoire. »

Le récit prend place dans une civilisation où les machines intelligentes dirigent la société. Mes citoyens, libérés des contraintes du travail et du vieillissement, se consacrent aux plaisirs, aux intrigues galactiques ou au simple fait de disparaître du continuum espace-temps.

L’intrigue suit Horza, un mercenaire engagé par les Idirans, et Balveda, une agente de La Culture, tous deux en quête d’une intelligence artificielle appelée « Mind » réfugiée sur une planète interdite. Leur mission : récupérer cette entité pour influencer l’issue de la guerre interstellaire.

... quand on a tout oublié ?

Or, si le projet de 2018 impliquait Plan B Entertainment, la société de production de Brad Pitt, il n’avait pas abouti – nous n’en reparlerions pas sinon, finement observé. « Nous en avons parlé pendant deux ou trois ans, et le projet avait avancé jusqu’à un certain point », avait assuré Dennis Kelly. « J’avais écrit probablement 20 à 30 pages de la bible, mais une fois que j’ai compris que cela n’allait pas aboutir, j’ai dû arrêter d’écrire, car on finit par s’attacher émotionnellement au travail. »

En 2020, les ayants droit de Banks confirmaient l’information au Guardian, soulignant que « le moment n’était pas tout à fait idéal pour ce faire ». Et d’ajouter : « L’intérêt et l’enthousiasme qu’inspire encore l’œuvre d’Iain attestent de toute la finesse de son imaginaire. »

Et en 2025, tout a changé ?

Qu’on y revienne attestait, analysaient déjà les sites spécialisés, de l’engagement renouvelé d’Amazon à porter à l’écran cette œuvre emblématique de la science-fiction.

De fait, la série de Iain M. Banks est composée de dix romans, chacun explorant différents aspects de cette civilisation avancée et de ses interactions avec d’autres sociétés galactiques. Consider Phlebas ouvrirait la voie, avant de pousser plus loin l’exploration d’un univers riche et complexe.

La série littéraire, un classique de la SF, comptait parmi les favorites de plusieurs figures emblématiques du monde technologique. Lors de l’annonce du projet, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, avait qualifié les romans de Banks de « grands favoris dans mes lectures personnelles ».

INSOLITE - Le jour où Terry Pratchett quitta son éditeur allemand... à cause d'une soupe

De son côté, Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, avait nommé l’un de ses vaisseaux-drones Just Read the Instructions, en référence aux vaisseaux dirigés par intelligence artificielle de la saga.

Crédits

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com