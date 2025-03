Les éditions Balzac intègrent Elidia pour un nouveau souffle

Dès le 1ᵉʳ septembre, les ouvrages de Balzac bénéficieront d’une nouvelle distribution via le réseau Hachette, garantissant une diffusion élargie sur l’ensemble du territoire.

Sans dénaturer l’identité éditoriale de Balzac, Elidia entend lui offrir des moyens supplémentaires pour grandir et affirmer son ancrage territorial. Un soutien accru aux auteurs et aux acteurs culturels locaux figure parmi les axes stratégiques majeurs de cette intégration.

« Nous sommes fiers d’accueillir les éditions Balzac au sein du groupe Elidia et de leur offrir un nouvel élan. En consolidant leur présence locale et en optimisant leur diffusion, nous souhaitons affirmer notre ambition : faire rayonner Perpignan et sa région à travers une édition exigeante et de qualité », assure Bruno Nougayrède, Président du groupe Elidia dans un communiqué.

Robert Triquère, directeur des éditions Balzac, se réjouit de cette nouvelle étape : « Rejoindre le groupe Elidia représente une formidable opportunité pour Balzac. Tout en restant fidèles à notre identité et à nos auteurs, nous allons bénéficier d’une structure solide et d’une nouvelle dynamique qui nous permettront d’accroître notre rayonnement. »

Avec ce rapprochement, les éditions Balzac poursuivent leur mission éditoriale en s’appuyant sur l’expertise et les ressources d’Elidia, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son territoire.

​Le groupe Elidia, fondé en 2016 par Bruno Nougayrède et Loïc Mérian, rassemble plusieurs maisons d'édition, notamment Le Rocher, Desclée de Brouwer, Artège, Nouvelle Cité et Plein Vent. Ces entités publient environ 200 ouvrages par an, couvrant des domaines variés tels que la littérature, l'actualité, les sciences humaines, la spiritualité et la jeunesse, ainsi que la littérature générale.

Le groupe emploie une quarantaine de collaborateurs répartis entre Paris et Perpignan. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, Elidia est diffusé et distribué par Hachette, assurant une large diffusion de ses publications sur le territoire national.

