Quelques lectures clés pour les managers en 2025

Dans une société qui se transforme perpétuellement, il est primordial de rester à la pointe, et ce d'autant plus quand on occupe, dans l'univers professionnel, des fonctions de direction, ou tout simplement, quand on a en charge la gestion d'une petite équipe.

En effet, dans ce type de poste, on est confronté au quotidien à la nécessité de faire des choix, en fonction des circonstances et des personnalités qui nous entourent. Il faut arriver à tenir compte des contraintes de l'entreprise dans laquelle on travaille mais aussi, voire surtout, de celles inhérentes au marché sur lequel on intervient, à la fois sur le plan sectoriel, national et international.

Transformation et leadership : deux points clefs pour les managers

En 2025, la question n'est plus de savoir si vous devez vous adapter aux changements, mais comment vous y préparer pour non seulement survivre, mais aussi exceller. Vous êtes un manager intermédiaire, au cœur de l’action, mais comment devenir le leader qui saura guider son équipe à travers les bouleversements et les nouvelles attentes des collaborateurs ? La réponse pourrait bien être plus simple que vous ne le pensez : la lecture.

Pourquoi la lecture est essentielle pour les managers en 2025 ?

En 2025, les managers se retrouvent au cœur d’un tourbillon de changements. Entre la montée de la transformation numérique, l’évolution des attentes des équipes, et la nécessité d’être toujours plus agile, il est facile de se sentir un peu perdu. Mais bonne nouvelle : la lecture peut être votre alliée pour naviguer dans cette époque de turbulences.

Les livres, loin d’être de simples objets de culture, sont des outils puissants qui permettent aux managers de se renouveler et de trouver des réponses aux défis de demain. Lire, c’est s’offrir un temps de réflexion, un espace pour découvrir des stratégies inédites et prendre du recul sur les pratiques du quotidien. C’est une manière de rester informé et d’accroître ses compétences en leadership et en gestion de la transformation.

Explorer des solutions pour vos projets de transition

Dans un secteur en perpétuelle évolution, les entreprises doivent naviguer avec succès entre la gestion des défis liés au changement et l'innovation nécessaire pour rester compétitives. Afin de trouver des solutions pour vos projets de transition, vous pouvez également faire appel à un cabinet spécialisé qui vous permettra de bénéficier de l’expertise d’un manager de transition dans votre secteur d’activité.

Ces experts sont particulièrement efficaces pour gérer des périodes de crise et piloter des projets de transformation avec succès. Par exemple, dans le cadre d'une restructuration ou d'un changement organisationnel, un manager de transition peut identifier rapidement les vulnérabilités et piloter des stratégies d'adaptation pour garantir une transformation fluide. Cela permettra aux managers de demain de guider leurs équipes à travers la crise et de réussir cette phase délicate de transformation.

Leading Digital de George Westerman, Didier Bonnet et Andrew McAfee

Vous êtes en pleine phase de transformation et vous avez besoin d’un coup de pouce ? Un excellent point de départ est le livre Leading Digital de George Westerman, Didier Bonnet et Andrew McAfee. Ce livre, publié en 2014 et malheureusement uniquement disponible en anglais, est une véritable bouffée d’air frais pour les managers en quête de conseils pratiques pour intégrer les technologies au cœur de leurs projets. Il propose des stratégies basées sur des exemples concrets pour mener à bien des projets numériques avec succès.

Avec pour titre complet Leading Digital : Turning Technology into Business Transformation (Dominer le Numérique : Transformer la technologie en transformation de l'entreprise) cet ouvrage de George Westerman, Didier Bonnet et Andrew McAfee explore comment les grandes entreprises traditionnelles peuvent utiliser les technologies numériques pour obtenir un avantage stratégique.

Les auteurs mettent en lumière les principes et pratiques qui mènent à une transformation numérique réussie, en s'appuyant sur des études de cas de plus de quatre cents entreprises mondiales, dont Asian Paints, Burberry, Caesars Entertainment, Codelco, Lloyds Banking Group, Nike, et Pernod Ricard. Ils soulignent que la transformation numérique ne doit pas être la responsabilité de quelques cadres technophiles, mais de tous les leaders de l'organisation. Le livre propose un cadre clair pour catégoriser les entreprises en fonction de leur attitude vis-à-vis du numérique et offre des exemples concrets de programmes de transformation numérique, ainsi qu'une approche et une liste de vérification pour les leaders d'entreprise qui souhaitent embrasser les possibilités offertes par les technologies numériques émergentes.

Les auteurs insistent sur l'importance de devenir un Digital Master pour augmenter la profitabilité et rester compétitif dans un environnement en constante évolution. Ils montrent que les entreprises qui maîtrisent le numérique réalisent 26% de profits supplémentaires par rapport à leurs pairs moins compétents en la matière. La transformation numérique nécessite une réflexion sérieuse sur la manière de tirer parti des technologies pour améliorer l'expérience client, optimiser les opérations et créer de nouvelles opportunités commerciales. Le livre met également en garde contre les risques de ne pas agir rapidement, soulignant que plus les entreprises attendent, plus il devient difficile de rattraper leur retard.

Enfin, Leading Digital fournit des recommandations pratiques pour soutenir la transformation numérique, telles que la construction de capacités fondamentales, l'alignement des incitations et des récompenses, ainsi que la mise en place de mesures, de suivis et de revues continues. Les auteurs encouragent les entreprises à expérimenter certaines tâches tout en investissant dans des domaines fondamentaux comme les données et l'intégration, qui rendront possibles des transformations plus importantes. Ils insistent sur le fait que la maîtrise numérique ne repose pas uniquement sur l'achat de nouveaux outils, mais sur la capacité à conceptualiser les possibilités et à exécuter brillamment les stratégies numériques.

Se tenir informé des dernières tendances en management avec Simon Sinek

Le monde du management évolue à toute vitesse. Pour éviter de rester sur le banc de touche, il est nécessaire de se tenir informé des dernières tendances. Un ouvrage comme Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier de Simon Sinek, par exemple, vous plongera dans les secrets d’un leadership qui inspire et qui transforme. Ce livre montre comment un manager peut créer un environnement de confiance et de collaboration, même en période de crise.

L'auteur explore les principes fondamentaux du leadership efficace en s'inspirant notamment de l'exemple des Marines américains, où les officiers mangent toujours en dernier. Cette pratique symbolise une organisation où les besoins des équipes passent avant ceux des chefs, créant ainsi un environnement de confiance et de cohésion. Sinek souligne que les vrais leaders sont ceux qui se soucient sincèrement de leurs équipes et qui créent un sentiment d'appartenance et de sécurité au sein de l'organisation.

Simon Sinek introduit le concept du "Cercle de Sécurité", un environnement où les employés se sentent protégés et valorisés. Il explique que ce cercle est essentiel pour inspirer la loyauté et la coopération, ce qui conduit à des performances d'équipe plus fortes et plus efficaces. En s'appuyant sur des recherches en neurosciences, il démontre que lorsque les leaders établissent un tel cercle, les employés sont plus enclins à suivre leur leader et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sinek met également en garde contre les cultures d'entreprise myopes qui peuvent engendrer des dirigeants incompétents et mener à l'échec de l'organisation.

Enfin, Simon Sinek propose des stratégies concrètes pour améliorer les compétences en leadership, notamment en se concentrant sur trois aspects principaux : la création d'un environnement bienveillant, l'inspiration d'un sentiment d'appartenance et l'exemplarité. Il insiste sur l'importance de soulager l'anxiété dans l'environnement de travail et de maintenir le "Cercle de Sécurité" vivant. Pour Simon Sinek, les résultats positifs à long terme ne peuvent être atteints que lorsque les membres d'une organisation partagent des valeurs communes et sont sincèrement respectés dans leur environnement de travail.

Développer des compétences en transformation et leadership avec John Kotter

Lire, c’est aussi renforcer son leadership et ses capacités à accompagner le changement. La gestion d’une équipe en pleine mutation nécessite des compétences spécifiques, et des livres comme Conduire le changement de John Kotter, véritable bible de la transformation et de l'innovation, vous offriront des clés pour gérer la transition de manière fluide et efficace.

La théorie du changement en huit étapes de John Kotter, présentée dans son ouvrage Leading Change (1996), est un cadre méthodologique conçu pour aider les organisations à réussir leurs transformations. Kotter, professeur à la Harvard Business School, a identifié que 70% des efforts de changement échouent en raison d'une approche inadéquate. Son modèle se structure en quatre phases principales : préparer, engager, réaliser et ancrer le changement, chacune comportant des étapes spécifiques pour guider les managers tout au long du processus.

La première phase, "préparer le changement", commence par la création d'un sentiment d'urgence au sein de l'organisation. Il s'agit de faire prendre conscience aux collaborateurs de la nécessité du changement. La deuxième étape consiste à former une coalition de leaders influents qui soutiendront et guideront la transformation. Cette coalition doit inclure des personnes ayant du pouvoir, de l'influence et des compétences clés pour mener le changement.

La deuxième phase, "engager et motiver les employés", débute par le développement d'une vision claire et inspirante du changement. Cette vision doit être communiquée de manière efficace pour que tous les membres de l'organisation comprennent les objectifs et les bénéfices attendus. Ensuite, il est crucial d'impliquer les employés en les encourageant à participer activement au processus de transformation. La phase suivante, "réaliser le changement", se concentre sur l'élimination des obstacles qui pourraient entraver la mise en œuvre du changement. Cela peut inclure des ajustements dans la structure organisationnelle, la fourniture de ressources adéquates, la formation des employés ou la modification des politiques et procédures.

Enfin, la dernière phase, "ancrer le changement dans la culture d'entreprise", vise à pérenniser les nouvelles pratiques pour qu'elles deviennent une partie intégrante de l'organisation. Kotter insiste sur l'importance de la pédagogie et de la persévérance pour asseoir le changement et le transmettre aux futures générations de leaders. Cette étape peut nécessiter une révision des valeurs et des normes de l'entreprise, ainsi qu'une formation continue pour garantir que les nouveaux comportements deviennent des habitudes durables.

Les ouvrages incontournables sur la transformation des entreprises

La transformation des entreprises est un défi complexe, mais passionnant. Pour vous aider à y faire face, voici quelques livres qui vous guideront à chaque étape du processus.

Livres sur la transformation numérique : si vous vous demandez comment amener votre organisation dans l’ère numérique, Leading Digital est un incontournable.

Guides pratiques sur le changement organisationnel : La Stratégie du Changement de John Kotter vous apprend à comprendre les dynamiques du changement et vous donne les outils pour l’accompagner efficacement.

Études de cas sur des succès en transformation : si vous aimez apprendre à travers des exemples concrets, Drive de Daniel Pink est une lecture stimulante. Ce livre explore les moteurs de la motivation et comment transformer vos équipes pour qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes, même dans des périodes de transition.



Les livres inspirants pour renforcer le leadership

Être un bon manager, c’est bien plus que savoir gérer une équipe. C’est aussi être un leader capable de motiver, de guider et de fédérer autour d’une vision. Voici quelques livres qui vous aideront à renforcer votre leadership, tout en restant fidèle à vous-même.

Biographies de grands leaders

Une bonne biographie peut faire des merveilles pour affiner votre propre vision du leadership. Prenez l’exemple de Steve Jobs de Walter Isaacson : ce livre vous plonge dans l’esprit d’un des plus grands innovateurs de notre époque.

Jobs n’a pas seulement révolutionné l’industrie de la technologie, il a aussi incarné un type de leadership audacieux et visionnaire. Cette biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson, publiée en 2011, est un portrait détaillé et autorisé de l'un des entrepreneurs les plus influents du XXe siècle. Le livre retrace la vie de Jobs, de son enfance à ses débuts dans le garage avec Steve Wozniak, jusqu'à son rôle de cofondateur d'Apple et ses innovations révolutionnaires. Isaacson, qui a également écrit des biographies de Benjamin Franklin et Albert Einstein, a réalisé une quarantaine d'entretiens avec Jobs et son entourage pour offrir une vision complète et nuancée de sa personnalité complexe, de ses succès et de ses échecs. Le livre met en lumière l'obsession de Jobs pour le design et l'innovation, ainsi que son impact durable sur la technologie et la culture contemporaine.

L'ouvrage explore également les aspects personnels de la vie de Jobs, révélant un homme passionné et parfois controversé, dont le caractère et les méthodes de leadership ont souvent suscité des débats. Isaacson ne cache pas les défis et les controverses auxquels Jobs a été confronté, tout en soulignant son génie visionnaire et sa capacité à transformer des industries entières. La biographie est enrichie par des anecdotes et des témoignages de proches, de collaborateurs et même d'adversaires, offrant ainsi un portrait équilibré et honnête de Jobs. Le livre a été un best-seller international et a servi de base pour un film, consolidant ainsi l'héritage de Jobs en tant que figure emblématique de l'innovation technologique.

Ouvrages sur l’intelligence émotionnelle et le management inclusif

L’intelligence émotionnelle est aujourd’hui un véritable atout pour les leaders. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman vous apprend à mieux comprendre vos émotions et celles de vos collaborateurs. Ce livre est une ressource clé pour gérer des équipes diversifiées et créer une culture de travail harmonieuse. Daniel Goleman introduit le concept révolutionnaire selon lequel l'intelligence ne se limite pas au quotient intellectuel (QI) mais inclut également la capacité à comprendre et à gérer ses émotions et celles des autres.

L'auteur soutient que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé de succès, influençant la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Il explique que cette forme d'intelligence peut être développée dès l'enfance et qu'elle joue un rôle crucial dans la réussite personnelle et professionnelle. Le livre met en lumière l'importance de l'autodiscipline, de la persévérance et de la gestion des émotions pour améliorer les relations interpersonnelles et la prise de décision.

Daniel Goleman insiste sur le fait que l'éducation et l'environnement familial jouent un rôle déterminant dans le développement de l'intelligence émotionnelle. Il propose que les enseignants et les parents encouragent les enfants à exprimer et à comprendre leurs émotions, ce qui les aidera à devenir des adultes équilibrés et capables de naviguer dans les défis de la vie. L'auteur suggère également que la psychothérapie peut être un moyen efficace pour améliorer l'intelligence émotionnelle chez les adultes qui n'ont pas bénéficié d'un développement émotionnel adéquat durant leur enfance. En harmonisant pensées et émotions, Goleman invite les lecteurs à cultiver une intelligence émotionnelle qui enrichit la réflexion et conduit à des décisions plus éclairées dans tous les aspects de la vie.

En 2025, la lecture n’est donc pas seulement un passe-temps comme disent certains : c’est un levier stratégique pour les managers en quête de transformation et de leadership inspirant. Grâce aux ouvrages que nous avons abordés, vous découvrirez que chaque livre est une invitation à grandir, à réfléchir et à mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com