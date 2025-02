Humanités écologiques en librairie : Wildproject rejoint Harmonia Mundi Livre

Luce Albert, Sandrine Collette, Thierry Marx et Augustin Trapenard premiers ambassadeurs de la 4e édition du Quart d’heure de lecture national, le 11 mars 2025 # le 11 mars 2025 Le Centre national du livre (CNL), en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la quatrième édition, toutes les Françaises et tous les Français à célébrer collectivement la lecture à travers un Quart d’heure de lecture national, le mardi 11 mars 2025.