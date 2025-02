Fnac Darty : le livre, pilier solide face aux évolutions du marché

Les comptes publiés au 31 décembre 2024 incluent 12 mois d’activité de Fnac Darty ainsi que 1 mois d’activité d’Unieuro, consolidé depuis le 26 novembre 2024. Le résultat opérationnel courant s’élève à 189 M€, contre 171 M€ l’année précédente. L’intégration d’Unieuro contribue à hauteur de 321 M€ de chiffre d’affaires et 7 M€ de résultat opérationnel courant.

Le chiffre d’affaires de Fnac Darty seul s’établit à 7,932 Mds€, en progression de +0,7 % en données réelles et +0,2 % en données comparables.

La marge brute s’améliore pour atteindre 30,6 %, en hausse de +50 points de base par rapport à 2023. Cette progression est portée par la montée en puissance des activités de services, qui ont affiché une performance solide tout au long de l’année, ainsi qu’un effet mix produit positif lié à la baisse d’activité du secteur gaming. Les coûts opérationnels s’élèvent à 2,243 Mds€ en 2024 contre 2,209 Mds€ en 2023.

Les produits éditoriaux marquent un recul, conséquence d’une base de comparaison élevée liée au gaming, qui avait bénéficié d’un catalogue très dense en 2023. Toutefois, le secteur du livre maintient une performance solide, soutenue par l’émergence de nouvelles tendances de lecture.

Les ventes en magasins affichent une dynamique positive, avec 72 millions de passages en caisse, en progression de +1,5 % par rapport à 2023. Après une année 2023 en repli, les ventes en ligne renouent avec la croissance (+2,2 %) et représentent désormais 22 % des ventes totales du Groupe, grâce notamment à l’essor des marketplaces partenaires.

Les produits techniques connaissent une légère reprise après plusieurs années de recul, notamment grâce au redémarrage du cycle de rééquipement pour les ordinateurs et la téléphonie. Les catégories tablettes et casques audio poursuivent leur croissance.

Les services enregistrent une forte progression sur toutes les régions. La diversification est également en pleine expansion, avec une croissance à deux chiffres pour les segments du jeu-jouet et de la papeterie. Enfin, l’électroménager affiche une évolution contrastée : le petit électroménager continue sa croissance, tandis que le gros électroménager reste en retrait, toujours impacté par le ralentissement du marché immobilier.

Par zone géographique, en France et Suisse, le chiffre d’affaires s’établit à 6,493 Mds€, en léger recul de -0,3 % par rapport à 2023. Le résultat opérationnel courant progresse à 160 M€ contre 152,4 M€ en 2023, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 2,5 % (+20 points de base).

La zone Espagne et Portugal enregistre une forte croissance avec un chiffre d’affaires de 819,4 M€, soit une progression de +12 % en données publiées et de +2,8 % en données comparables. L’amélioration des indicateurs macro-économiques en Espagne et au Portugal soutient cette dynamique. Le résultat opérationnel courant grimpe à 16,3 M€ contre 12,3 M€ en 2023, avec une rentabilité opérationnelle atteignant 2,0 % (+30 points de base).

La zone Belgique et Luxembourg subit en revanche un repli de -1,3 % de son chiffre d’affaires à 619,7 M€, impacté par une forte intensité concurrentielle. Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,4 M€, en baisse par rapport aux 6 M€ de 2023, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 0,9 % (-10 points de base).

Le 30 décembre 2024, Fnac Darty a par ailleurs finalisé l'achat d'Unieuro, leader italien de la distribution de produits électroniques et électroménagers. Dès le 8 janvier 2025, l’action Unieuro a été retirée de la cote de Milan. Grâce à cette acquisition, le nouvel ensemble devient un acteur majeur en Europe de l’Ouest et du Sud, cumulant un chiffre d’affaires de plus de 10 Mds€, près de 30 000 collaborateurs, et 1 500 magasins répartis sur plusieurs marchés stratégiques.

Par ailleurs, le 2 décembre 2024, Fnac Darty et CTS Eventim ont finalisé la cession de 17 % de FranceBillet. Cette opération ramène la participation du Groupe à 35 %, tout en lui permettant de rester impliqué dans la gouvernance de l’entreprise. Le 19 décembre 2024, l’Autorité de la concurrence a rendu publique une décision condamnant Fnac Darty à une amende de 109 M€ dans le cadre d’une procédure de transaction.

Le 29 janvier 2025, Unieuro a annoncé la mise en place d’un nouveau Conseil d’administration, avec Enrique Martinez en tant que Président et Maria Bruna Olivieri en qualité de Directrice générale Italie de Fnac Darty, intégrant ainsi le comité exécutif du Groupe.

