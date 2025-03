Loustal, dessinateur aux mille facettes

Illustrateur, peintre et dessinateur de bande dessinée, Jacques de Loustal, connu sous le nom de Loustal, s’impose comme une figure incontournable du neuvième art.

Né en 1956 à Neuilly-sur-Seine, il suit des études d’architecture à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C’est dans les pages de fanzines qu’il esquisse ses premiers traits avant de publier ses illustrations dans le magazine Rock & Folk. C’est là qu’il croise la route de Philippe Paringaux, qui lui écrit plusieurs scénarios de bande dessinée.

Le duo signe des récits marquants dans Métal Hurlant et (À suivre), avant de donner naissance à des albums devenus des références : New York Miami, Clichés d’amour, Cœurs de sable, Barney et la Note Bleue, Un garçon romantique, Kid Congo – récompensé à Angoulême en 1998 pour son scénario – ou encore Le Sang des voyous.

Si cette collaboration est l’une des plus marquantes de sa carrière, Loustal enrichit son univers en travaillant avec d’autres auteurs. Il illustre des récits de Jérôme Charyn (Les Frères Adamov, White Sonya), Jean-Luc Coatalem (Jolie mer de Chine, Rien de neuf à Fort-Bongo) et Tonino Benacquista (Amours insolentes).

En 2008, il transpose en bande dessinée Coronado, une nouvelle de Dennis Lehane. Il collabore également avec Jean-Claude Götting sur Pigalle 62.27 et Black Dog, et plus récemment avec Fred Bernard pour Bijou.

Affiche 2025 signée Loustal

En parallèle de la bande dessinée, Loustal prête son trait élégant et évocateur à la presse. Son travail s’invite dans des publications comme The New Yorker, Senso, Géo et Télérama. Son talent séduit aussi le monde de la communication : il participe notamment à la conception de panneaux culturels et touristiques visibles sur les autoroutes des Alpes.

Grand voyageur, il remplit ses carnets au fil de ses escapades et les publie depuis 1990, d’abord chez Seuil, puis à La Table Ronde. En 2015, il collabore avec Raymond Depardon pour Carthagène, édité dans la collection Magnum Photos de Dupuis.

À LIRE - L’Autre Livre : trois jours pour célébrer l’édition indépendante

Salon L'Autre livre, au Palais de la femme, 94 Rue de Charonne, 75011 Paris. Entrée libre durant le Salon, en partenariat avec ActuaLitté.

Illustrations © Loustal

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com