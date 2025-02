Antoine de Caunes raconte Georges de Caunes, naufragé volontaire

Peu à peu, son enthousiasme s’effrite, et ce qu’il percevait comme un espace de liberté devient une prison à ciel ouvert. Son isolement prendra fin après seulement quatre mois, lorsque, affaibli et amaigri, il est rapatrié en urgence à Paris.

Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, son fils Antoine, alors âgé de huit ans, tente de comprendre l’absence soudaine de son père. Des décennies plus tard, il décide de raconter cette épopée dans une bande dessinée en collaboration avec Xavier Coste, auteur de 1984 et Journal de 1985.

S’appuyant sur le journal intime laissé par son père – qu’il n’avait jamais eu le courage de lire intégralement –, il revisite ce séjour marquant et en tire un récit aussi intime qu’universel.

Au-delà du simple témoignage d’une aventure extrême, Il déserte explore les relations entre un père et un fils, souvent marquées par le silence, les malentendus et l’incompréhension. Outre le trait virtuose, l’imagination graphique et les couleurs de Xavier Coste, des coupures de presse d’époque enrichissent l'album. Un récit d’aventure et un vibrant hommage filial, en somme.

Sortie le 28 mars prochain, chez Dargaud.

Couvertute et page 7 d'Il déserte, d'Antoine de Caunes et Xavier Coste. Dargaud.

Georges de Caunes (1919-2004) a débuté sa carrière comme journaliste radio avant de devenir l’une des figures pionnières de la télévision française. Co-créateur du premier journal télévisé en 1949, il poursuit ensuite dans la presse (Paris Match) et la radio privée, notamment sur Europe n°1 et RTL.

Grande figure du journalisme et des médias, il s’est également illustré comme acteur de feuilletons télévisés et de théâtre, ainsi qu’en tant qu’auteur. Avide d’expériences hors normes, il a participé à des expéditions polaires au Groenland aux côtés de Paul-Émile Victor et s’est même fait enfermer dans une cage du zoo de La Palmyre pour étudier le comportement des primates face aux humains.

Son fils, Antoine de Caunes, né en 1953, est un animateur de télévision et de radio reconnu, mais aussi acteur et réalisateur. Passionné de rock, il s’est fait connaître sur le petit écran en présentant Chorus, une émission dédiée à cette musique.

Il est également l’auteur du Dictionnaire amoureux du rock (Plon). Engagé dans la lutte contre le sida, il occupe la présidence d’honneur de l’association Solidarité Sida, organisatrice du festival Solidays. En 2024, il a cofondé Vieux, un magazine destiné aux lecteurs de plus de 50 ans.

Xavier Coste, né en 1989, est auteur de bande dessinée et directeur artistique dans le domaine du cinéma d’animation. Diplômé d’une licence en arts graphiques, il publie en 2012 son premier album, Egon Schiele : Vivre et Mourir (Casterman).

Son adaptation graphique du roman 1984 de George Orwell (Sarbacane) a été distinguée par le prix Uderzo de la meilleure contribution au 9e art et par le prix BD Fnac/France Inter. Avec Il déserte, il signe son dixième album.

