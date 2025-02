Sur un petit nuage, Paul McCartney déploie un récit sur les Wings

Wings: The Story of a Band on the Run, un titre qui fait référence à l'une des plus célèbres chansons du groupe, sera en librairie, en version originale, le 4 novembre prochain, pour les territoires britanniques et américains.

« Je suis très heureux de revenir à l'époque de Wings et de revivre certaines de nos folles épopées à travers ce livre », a souligné McCartney dans un communiqué. « Repartir de zéro après les Beatles m'a parfois paru complètement fou. Il y a eu des moments très difficiles et j'ai souvent remis en question ma décision. »

Parfois présentée sous l'intitulé Paul McCartney and Wings, la formation, née en 1971 — un an après la dissolution des Beatles —, réunit Linda McCartney, la propre épouse de Paul, Denny Laine, ex-membre du groupe Moody Blues, ou encore Denny Seiwell. Le premier album, enregistré rapidement, sera une déception : Wild Life ne marque pas vraiment les esprits.

Le guitariste Henry McCullough rejoint ensuite Wings, et le deuxième essai, Red Rose Speedway (1973), reçoit un accueil plus encourageant. Mais c'est avec l'autre album paru cette année-là, Band on the Run, que Wings se fait un nom, offrant un nouvel élan à McCartney et ses compagnons de scène.

Entre 1971 et 1979, Wings a publié sept albums studio et connu plusieurs succès, comme la chanson « Band on the Run », mais aussi « Mull of Kintyre », « Silly Love Songs », « With a Little Luck » ou « Coming Up ».

Organisé autour des différentes productions du groupe, le livre promet un « récit sur le vif » de l'histoire du groupe, avec une centaine de photographies, dont un certain nombre de clichés inédits.

La parution n'est pas sans rappeler Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui, un événement éditorial autour de 154 chansons écrites par McCartney, qui permettait à ce dernier de revenir sur sa vie et sa carrière. En France, l'ouvrage en deux volumes a été publié par Buchet-Chastel dans une traduction de Hélène Borraz et Raphaël Meltz en novembre 2021. En octobre 2024, une édition plus modeste, à un tarif moindre, a été publiée chez le même éditeur.

Au total, Paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui s'est écoulé à un peu plus de 20.000 exemplaires en France (chiffre Edistat). Contactée, la maison d'édition Buchet-Chastel n'a pas donné suite à nos questions sur une éventuelle traduction de Wings: The Story of a Band on the Run.

Photographie : Paul McCartney, en 2021 (Raph_PH - MaccaLyricsRFH051121, CC BY 2.0)

