La Maison de la BD fête son anniversaire avec des monstres

Avec 88 expositions temporaires organisées, mettant en avant des auteurs comme Posy Simmonds, Joost Swarte, Émile Bravo, Étienne Davodeau, ou encore René Pétillon, la Maison de la BD s'est imposée comme un lieu d'exploration et de découverte, où le public peut admirer planches originales et croquis préparatoires.

Trois expositions permanentes permettent également aux visiteurs de plonger dans l’histoire et la diversité du 9ᵉ art : Histoire de la bande dessinée, Les BD du Monde et Gaspard et le Phylactère magique.

Un lieu d’éducation, de transmission et de création

En parallèle de son rôle d’exposition, la Maison de la BD s'est affirmée comme un acteur clé de la transmission du 9ᵉ art. Elle a accueilli près de 18.000 scolaires, lors d’ateliers et de stages sous la direction d’auteurs professionnels (Stefanni Bardoux, Moon Li, Joaquim Diaz…).

La structure organise également des workshops, des rencontres avec des artistes tels que Sandrine Revel, Cy, Loo Hui Phang ou Mana Neyestani, ainsi que conférences annuelles (Dessiner l’histoire, La bd chinoise, Strip made in US…).

La structure a également accueilli en une décennie 35 artistes en résidence et soutenu 16 créateurs à l’atelier Kraft, tout en menant des actions de médiation, des colloques et des workshops destinés aux auteurs en voie de professionnalisation.

Un colloque autour du Monstre dans la BD

Chaque année, la Maison de la BD organise une journée d’étude destinée aux enseignants, professionnels du livre et acteurs culturels. Pour sa cinquième édition qui aura lieu le 23 avril 2025 à la Maison de la BD, 6, rue Anne de Bretagne à Blois, le colloque portera sur la figure du Monstre dans la bande dessinée.

Les monstres, figures fascinantes et inquiétantes, traversent les mythes et la littérature, mais aussi le 9ᵉ art sous des formes multiples : créatures fantastiques, figures hybrides ou métaphores des peurs contemporaines. Cette journée permettra d’explorer la richesse de ces représentations à travers des conférences, études de cas et ateliers pédagogiques.

L’événement débutera par une conférence inaugurale de Martial Guédron, professeur d’histoire des arts à l’université de Strasbourg, qui analysera la place du monstre dans la bande dessinée et son évolution en lien avec les représentations scientifiques et artistiques du XIXᵉ siècle.

Trois ateliers, accessibles sur inscription, permettront ensuite d’explorer différentes facettes du thème. L’après-midi sera marqué par une rencontre avec l’artiste Stan Manoukian, connu pour ses univers foisonnants de créatures fantastiques inspirées de la science-fiction et du romantisme noir. Enfin, Stéphanie Thimonnier Pinguet proposera une lecture en images pour conclure cette journée sous le signe de l’étrange et du merveilleux.

Crédits image : La Maison de la BD

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com