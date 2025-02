Veillé par un ange, dévoré par ses démons : Pasolini, éternel

À toutes fins utiles et parce qu’il est toujours aussi agréable de rappeler la vie de cet Italien que de parler de Rimbaud, nous avons proposé une biographie sans prétention en fin d’article. De sorte que l’on se concentrera sur le travail monstrueux réalisé par les trois hommes : monstrueux et fantastique.

PPP

Le récit débute en novembre 1975, sur une plage d’Ostie, où Pasolini, âgé de 53 ans, fut attiré dans ce guet-apens qui lui coûta la vie, assassiné par des jeunes, masqués. Ultime pirouette ou cinglante ironie de l’existence, le destin de l’homme qui bouscula à ce point les arts, les esprits et son époque se serait-il contenté d’une mort paisible dans un lit ?

« Je pense que scandaliser, c’est un droit. Être scandalisé, c’est un plaisir et le refus d’être scandalisé, c’est une attitude moraliste. » Voici la poétique de Pasolini, le mot d’ordre d’une vie de création. Alors une fin violente, voici qui consacrait — et illustrait — les principes posés : cette jonction entre l’œuvre et la vie réelle.

Et bien qu’il ait certainement éprouvé un malin plaisir à provoquer l’Église, alors qu’il agonise sur cette plage proche de Rome, son ange apparaît : après la rage frénétique des coups portés, cette voiture qui dévaste son corps, enfin, le poète est apaisé. « Vraiment, Pier Paolo », interroge l’Ange ?

Le film d’une vie commence, dans un dialogue entre l’homme et l’émanation du divin, revisitant les moments clés d’une vie créative, exaltée… souvent douloureuse. Le parti pris biographique sera dès lors classique : un fil linéaire, depuis l’enfance marquée par la guerre aux prises de position politiques audacieuses, en passant par ses œuvres cinématographiques controversées.

Et de temps à autre, l’Ange qui intervient, sur une ou deux cases, ponctuant le récit, pour mieux le relancer.

L'histoire, ou l'art de l'enquête

À ce titre, le travail scénaristique de Denis Gombert et d’Arnaud Delalande ne souffre aucun défaut, sinon celui de l’exercice même : nulle œuvre ne contiendra assez de pages pour raconter la vie de Pasolini. Seule sa vie, changée elle-même en œuvre, est en mesure d’en exprimer toutes les facettes.

Conscient de cette impossibilité (euclidienne ?), on salue l’effort global et l’accomplissement : l’essence de Pier Paolo se retrouve au cours des 100 pages du roman graphique, avec tout ce qu’il était impératif d’y trouver. En cas d’insatisfaction, prière de revoir ses films, relire ses livres, ses poèmes — ne pas hésiter à prolonger ce traitement si les symptômes persistent.

Or, si le parcours à raconter implique des choix et une certaine trame, le dessin d’Éric Liberge apporte toute la puissance à cette introspection de par son esthétique singulière. D’un gaufrier assez classique, il nous balance des pleines pages, denses, détaillées, comme des tableaux souvent muets qui ponctuent le récit : pauses narratives autant que concentré d’informations. Effet explosif, plein les yeux, plein la tête.

Le trait, aussi précis qu’expressif, rend palpable la moindre émotion — entre tourments intérieurs et exaltation. Les choix chromatiques, oscillant entre des tons sombres et rares éclats de couleur, reflètent les contrastes de la vie de l’artiste, entre ombre et lumière.

Et l’on aboutit à L’Ange Pasolini, tout en complexité et sensibilité, rendant plus qu’un hommage (et en tout cas, pas vibrant, pitié…) à l’homme, ses passions, ses combats et ses contradictions. Ils restituent la voix singulière d’un artiste hors-norme, loin de toute biographie convenue. Le lecteur part à son tour en quête de sens, à partir de thèmes chers à Pasolini : la marginalité, la liberté d’expression, la sexualité et la lutte contre les conventions établies.

Quel héritage Pasolini nous aura-t-il légué, voilà ce qui compte le plus, une fois la dernière page achevée. Les auteurs ont accompli ici quelque chose qui relève de l’exploit. Et force l’admiration.

Pier Paolo Pasolini, une vie

Né le 5 mars 1922 à Bologne, Pier Paolo Pasolini est le fils de Carlo Alberto, lieutenant de l'armée italienne, et de Susanna Colussi, institutrice. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt marqué pour la littérature et la poésie. Il publie ses premiers poèmes à l'âge de 19 ans, alors qu'il est étudiant à l'Université de Bologne.

La Seconde Guerre mondiale bouleverse sa vie. Après l'armistice de 1943, il se réfugie avec sa famille à Casarsa, dans le Frioul. Son frère cadet, Guido, engagé dans la résistance, est tué en 1945, un événement qui marquera profondément Pasolini. Après la guerre, il enseigne dans une école primaire tout en poursuivant ses activités littéraires.

En 1950, confronté à des accusations d'homosexualité et à des pressions politiques, il quitte le Frioul pour s'installer à Rome avec sa mère. Dans la capitale, il découvre les réalités des quartiers populaires, qui inspireront nombre de ses œuvres. Il publie en 1955 Ragazzi di vita, un roman décrivant la vie des jeunes des faubourgs romains, qui suscite à la fois admiration et controverse.

Pasolini se tourne ensuite vers le cinéma. En 1961, il réalise son premier film, Accattone, une plongée dans l'univers des marginaux de Rome. Son style réaliste et poétique se distingue rapidement. Parmi ses œuvres majeures figurent L'Évangile selon saint Matthieu (1964), une adaptation fidèle et humaniste du texte biblique, et Théorème (1968), une critique acerbe de la bourgeoisie italienne.

Tout au long de sa carrière, Pasolini demeure une figure controversée, en raison de son homosexualité assumée, de ses positions politiques marxistes et de ses critiques virulentes envers la société de consommation. Son dernier film, Salò ou les 120 Journées de Sodome (1975), adaptation de l'œuvre du marquis de Sade transposée dans l'Italie fasciste, choque par sa représentation crue de la violence et de la perversion.

Le 2 novembre 1975, Pasolini est retrouvé assassiné sur une plage d'Ostie, près de Rome. Les circonstances de sa mort restent entourées de mystère et alimentent de nombreuses théories. Son œuvre, riche et protéiforme, continue d'influencer et de susciter des débats passionnés, témoignant de son regard acéré sur les contradictions de la société italienne et de la condition humaine.

Un extrait de la BD est proposé en fin d'article.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com