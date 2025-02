Un auteur franco-israélien incite au meurtre ? Deux Insoumis portent plainte

Marco Koskas accuse, dans un texte aujourd'hui retiré de la Tribune juive, la France insoumise de faire preuve de « solidarité avec les criminels sadiques du Hamas ». Il reproche par ailleurs à Éric Coquerel d’avoir rendu visite en prison à Georges Ibrahim Abdallah, un militant libanais pro-palestinien emprisonné en France depuis 40 ans pour des faits de terrorisme, bien qu’il soit libérable depuis 1999.

Ersilia Soudais a réagi sur X : « On appelle à nous tuer dans un billet publié sur Tribune Juive' et signé par Marco Koskas. Éric Coquerel, moi, mais également tous les membres de LFI. C'est devenu tristement banal dans une société qui s'enfonce de plus en plus dans le fascisme. J'en réfère à mes avocats. »

De son côté, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale partage : « Des menaces de morts sous couvert d’anonymat ce n’est pas la première fois que j’en reçois. Mais faut-il se sentir dans une impunité totale pour nous désigner comme cible en signant dans un média, Tribune Juive, un papier nous promettant une balle dans la tête. Je vais évidemment porter plainte. » Et de proposer de signaler cette trbune à Pharos.

Ce dernier a par ailleurs critiqué sur LCI la réaction des autorités, soulignant un « deux poids, deux mesures » : « Ce qui m’étonne, c’est qu’il y a eu un signalement fait par M. Retailleau, par contre je ne l'ai toujours pas entendu s’exprimer sur le fait qu’il y a une menace de mort, de balles dans la tête, sur moi et Ersilia Soudais et là, je n’ai pas vu une réaction officielle, je n’ai pas vu une réaction de l’Assemblée, je n’ai pas vu une réaction d’autres groupes politiques, alors même qu’on menace de mort le président de la Commission des Finances. »

Le ministre de l'Intérieur a en effet annoncé qu'il signalerait ces propos à la procureure de la République de Paris comme relevant de l'« apologie » – apologie de quoi ? Monsieur Retailleau ne nous en dit pas plus –, partage L'Indépendant.

Jean-Luc Mélenchon, leader insoumis, a déclaré sur X : « Nouvel appel au meurtre de militants pro-génocide contre des responsables insoumis. Ça fait plus d’un an et demi que ça dure et que certains reçoivent des balles par la poste, doivent déménager, se font harceler ou d’autres se font saccager leur maison. La France de Macron et des non-censureurs. Merci qui ? »

D'autres figures de la gauche politique, comme Anasse Kazib de Révolution Permanente, ou Anne Tuaillon, Présidente de l'Association France Palestine Solidarité.

Marco Koskas, écrivain franco-israélien né en Tunisie en 1951, a débuté sa carrière en France avant d’émigrer en Israël en 2011. Lauréat du prix du premier roman en 1979 pour Balace Bounel, il a été journaliste, détective privé et pensionnaire de la Villa Médicis. Auteur de romans et de pièces de théâtre, il publie en 2018 Bande de Français via Amazon après son refus par les maisons d’édition. Il vit désormais à Tel-Aviv et critique régulièrement le milieu littéraire français pour son traitement des écrivains juifs et pro-israéliens.

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2024, qui ont causé 1218 victimes israéliennes, les membres de la France Insoumise, ainsi que des syndicalistes CGT et des militants communistes, sont la cible de menaces diverses, notamment sur les réseaux sociaux et par courrier. Certains élus insoumis ont longtemps refusé de désigner le Hamas comme une organisation « terroriste », préférant le terme de « crimes de guerre », conformément au droit international.

La résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon dans le Loiret, a par exemple été vandalisée, avec des graffitis comme « on ta trouver » et « nique les arabe ». Le parquet de Montargis a ouvert une enquête, confiée à la gendarmerie de Bellegarde, mais aucun suspect n’a été interpellé.

En parallèle à cette affaire, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan a récemment été critiquée pour ses propos sur Sud Radio, où elle a affirmé que le Hamas avait « une action légitime du point de vue du droit international », évoquant le droit des peuples colonisés à la lutte armée. Elle a ensuite précisé : « Ce n’est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée, que les procédés de la lutte armée justifient tout […] Vous n’avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n’avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu’elles ont été commises. »

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a néanmoins signalé ces propos à la justice pour « apologie du terrorisme ». Le président du Crif Yonathan Arfi et plusieurs figures politiques, dont Prisca Thévenot et David Lisnard, ont dénoncé des propos « inacceptables ».

Ce dernier, président LR de l’Association des maires de France, a par ailleurs annoncé sur le réseau social X son intention de signaler ces propos à la justice en s’appuyant sur l’article 40 du code de procédure pénale. Le ministre François-Noël Buffet pose même « la question » de la déchéance de nationalité de Rima Hassan, au micro d'Europe 1.

