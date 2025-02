Marion Desjardins : "A m’assoir sur un banc cinq minutes avec toi …"

Et la liste est vertigineuse car cette autrice installée à Granville, a décidé de tester et d’écrire sur les nombreux bancs de sa commune, avec une escapade à Chausey, et à chaque banc, une histoire, une humeur, une rencontre, une soixantaine d’expérimentation au total.

Ancienne journaliste, installée depuis une quinzaine d’années à Granville dans la Manche, Marion Desjardins n’est pas de celles qui se découragent par gros temps à sortir pour prendre l‘air. Granville semble la ville idéale, celle du haut et celle du bas, avec son port et son casino, pour tester plusieurs bancs qui sont un trait-d’union entre ses occupants éphémères, propices à la contemplation ou tout simplement au repos.

Rencontres simples ou plurielles, avec des touristes ou des habitants du cru, il y a ceux qui veulent bien se laisser aller aux confidences, d’autres qui ne veulent pas parler, des gens de passage ou en « cdd » comme ce couple qui a élu domicile sous le porche d’une église, ou cette épouse qui accompagne son mari en rééducation pour plusieurs mois à la suite d’un accident.

Autant de bancs que de rencontres et si Marion Desjardins ne rencontre pas toujours des vivants, elle nous raconte l’histoire des personnages dont le nom est donné aux places, rues ou avenues. Et c’est ainsi qu’elle mélange d’un chapitre à l’autre l’Histoire de France avec celle de sa région de villégiature, la mythologie grecque et autres anecdotes personnelles, avec bonne humeur, enthousiasme et dotée d’un réel intérêt pour chacun.

Tous ces ingrédients donnent une saveur réjouissante à ce livre qui se déguste comme une belle balade au fil des saisons sur des bancs face à la mer, à la gare, au port, dans le centre-ville, même face aux alpagas si mignons à caresser au cœur de Granville.

Du banc des amoureux au banc bancale, c’est une partie de la vie granvillaise qui s’assoit aux côtés de cette infatigable marcheuse qui devrait, à notre avis, être anoblie du titre d’ « ambassadrice de Granville » par l’office du tourisme car, qui , après avoir lu ce livre, n’aurait pas envie de découvrir cette charmante cité ?

Par Christian Dorsan

