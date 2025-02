Moi, Christiane F., 13 ans, droguée et prostituée... de retour au cinéma

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée et prostituée..., sulfureuse adaptation du non moins polémique livre de Kai Hermann et Horst Rieck, bénéficie d'une ressortie dans les salles de cinéma le 5 mars prochain. Le film de Uli Edel avait marqué les esprits, à sa sortie en 1981, pour son approche réaliste et pour sa bande originale, signée David Bowie.