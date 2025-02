Invincible d’Anne Fulda et Olivier Goy lu par Guillaume de Tonquédec

Diagnostiqué à 46 ans de la maladie de Charcot, une affection neurodégénérative qui paralyse les muscles sans altérer les facultés intellectuelles, Olivier Goy fait de son destin une cause. Entre collecte de fonds pour la recherche et sensibilisation au handicap, il choisit d'affronter la maladie avec lucidité et engagement, tout en préservant des instants précieux avec ses proches.

En collaboration avec la journaliste Anne Fulda, qui a perdu sa mère d’une maladie similaire, ce livre audio inspirant décrit le parcours intense d’Olivier au cours des quatre dernières années. Il explore l’impact d’un diagnostic comme le sien sur sa propre vie, mais également sur celle des gens qui l’entourent, tout en expliquant comment interagir avec les personnes malades.

Plus qu'un témoignage personnel, Invincible questionne le regard porté sur la maladie, le rapport au temps et l'importance de vivre pleinement. Loin d'un manuel de résilience convenue, cette adaptation audio ouvre une réflexion sur la place de la maladie dans la société et l'art de rester debout face à l'inéluctable.

Les Éditions Thélème ont acquis les droits mondiaux auprès d’Elisa Rodriguez chez Humensis. « Olivier est une véritable force de la nature. Depuis la diffusion de son film Invincible été, son histoire touchante a captivé et inspiré des millions de personnes. Cette production audio, avec sa narration émouvante et son accompagnement musical, offrira aux auditeurs une expérience vraiment mémorable et une façon nouvelle et unique d'apprécier le chef-d'œuvre d'Olivier et d'Anne », indique Noa Rosen, éditrice des Éditions Thélème.

« Anne et moi sommes tellement fiers de cette production. La voix chaleureuse de Guillaume et la musique apaisante de Min donnent une dimension nouvelle à nos écrits. » commente Olivier Goy. Son ouvrage, paru en septembre 2024 aux éditions de L'Observatoire, s'est écoulé à plus de 12.000 exemplaires (donnée : Edistat).

L'édition audio d'Invincible sera disponible sur toutes les plateformes principales de vente en ligne le 27 mars 2025. Un extrait est disponible ci-dessous ou sur le site de RBMedia.

Crédits photo : Guillaume de Tonquédec © Arno Lam

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com