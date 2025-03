Freida McFadden et Anna Stuart : je suis venu, J'ai Lu, j'ai vaincu

Freida McFadden prend également la 7e position avec La femme de ménage voit tout, qui séduit 10.705 nouveaux lecteurs. En 3e et 4e place, l’autre star de la maison, Anna Stuart, place La sage-femme de Berlin et La sage femme d’Auschwitz (15.614 ventes pour l’un, 14.766 pour l’autre).

Et, juste derrière, Agnès Martin-Lugand prend la 5e place avec Les renaissances, avec 13.811 exemplaires vendus, quand la version poche de L’homme des mille détours est 6e, avec 13.132 ventes. Les trois femmes n’ont donc laissé pour les autres que trois places dans le top 10.

Parmi eux, Salomé Saqué, l’essayiste du moment, est 8e avec Résister (10.628 ventes). En 9e et 10e position, on retrouve deux écrivains français habitués au succès : Pierre Lemaitre vend 8808 nouveaux livres avec Un avenir radieux et David Foenkinos 8774 avec Tout le monde aime Clara.

Des ventes... sacrées

Côté librairie, si Freida McFadden y maintient sa position de domination des ventes (13.682 exemplaires vendus pour La femme de ménage et 9098 pour Les secrets de la femme de ménage), c’est Salomé Saqué qui prend la 3e place avec 7324 ventes pour Résister.

Cette semaine, 24 nouveaux ouvrages ont fait leur entrée dans le top 100. La meilleure progression est pour la Bible, qui fait une ascension divine de 95 positions pour arriver en 56e place (5923 nouveaux convertis pour le texte sacré). La dégringolade de la semaine est signée J’écris l’Iliade de Pierre Michon. Une chute de 118 places qui le place en 172e position avec 1483 ventes.

En tout, ce sont 4,968 millions d’exemplaires qui ont été vendus cette semaine. Un chiffre stable par rapport à la semaine 8, mais en chute significative si on le compare à la même semaine, l’an dernier (- 10 %). Des statistiques similaires se retrouvent si on analyse le chiffre d’affaires (- 9% par rapport à la même période en 2024).

Les ventes en librairies représentent 33 % du marché en volume, et 36 % en chiffre d'affaires. Les grandes surfaces spécialisées, elles, s'emparent de 51 % du marché en volume, et 53 % en chiffre d'affaires.

C'est tout bon pour nous

