Des Pensées géantes au Panthéon, pour des mots en majesté

Habituellement solitaire, la lecture devient ici un rituel collectif. Les Pensées géantes, imaginées pour le Quart d’heure de lecture national, offrent un dialogue entre la littérature et l’architecture de Soufflot, faisant vibrer l’écrit comme un spectacle vivant.

Au fil de cette installation, les formes d’expression écrite s’entremêlent : hiéroglyphes antiques, calligraphies du monde, essais philosophiques, mangas, vers poétiques, équations mathématiques, romans futuristes, lettres intimes ou pamphlets engagés. Même les partitions musicales se joignent à cette symphonie visuelle et textuelle.

« Il y a une vitale demande, désir ou besoin, de relations sociales, de rencontres et de contacts : la lecture, toujours individuelle, devient ici événement et nous emporte dans un rendez-vous collectif : une invitation inattendue à lire ensemble, à jouer à lire », explique l’artiste.

Et d’ajouter : « La littérature s’emmêle avec l’architecture, imite le spectacle vivant : sur de grands écrans, se mettent à danser des mots, à défiler des phrases et à s’animer des idées, des aventures, des styles et des morceaux de vies… »

Les voix de Marie Curie, Aimé Césaire, Alexandre Dumas, Léon Foucault, Simone Veil et Catherine Grüner, figures emblématiques du Panthéon, croisent celles d’Emmy Bridgewater, Montaigne, Geneviève Fraisse, Yarō Abe, et bien d’autres. À travers ces textes, le passé résonne dans le présent, éveillant la curiosité et nourrissant la réflexion.

L’expérience ne s’arrête pas aux images. Un paysage sonore enveloppe les visiteurs : une musique aérienne, ponctuée de silences et de résonances, favorise la concentration et guide le public vers un état de contemplation. Cette partition éphémère accompagne les lectures, créant une bulle hors du temps.

Accessible gratuitement sur inscription, Les Pensées géantes se déploient tout au long de la journée, de 10h à 18h, offrant une visite libre du Panthéon et un moment suspendu entre littérature et patrimoine. Inscriptions : www.paris-pantheon.fr.

L'homme, avant l'oeuvre

Compositeur avant tout, Nicolas Frize façonne des œuvres destinées à la scène, tout en explorant d’autres horizons sonores. Son travail s’étend à la recherche et aux musiques appliquées, où il interroge les résonances du quotidien.

Depuis près de trente ans, son regard se porte sur des enjeux sociaux majeurs. L’environnement sonore des villes, les mutations du monde du travail et l’univers carcéral font partie des thématiques qu’il étudie, aussi bien sur le terrain que dans plusieurs ouvrages qu’il a consacrés à ces questions.

En 1975, il pose les bases d’un laboratoire musical atypique : Les musiques de la boulangère. Cette association, soutenue par des institutions publiques, conjugue création, expérimentation, transmission et diffusion. Sa mission : déployer la musique là où elle ne va pas d’ordinaire, en impliquant des artistes professionnels et des citoyens dans des expériences sonores collectives.

Ce travail in situ s’est traduit par des projets d’envergure, menés dans des milieux aussi divers que les prisons, les hôpitaux, les écoles urbaines ou encore les entreprises. Chaque initiative cherche à repenser la place du son et de la musique dans le quotidien, en créant des espaces d’écoute et de partage au sein de structures souvent éloignées du monde culturel.

#11marsjelis : 15 minutes avec un livre

À l’initiative du Centre national du livre, le Quart d’heure lecture national propose une parenthèse dédiée à la lecture, accessible à tous, quel que soit le rapport au livre.

Pensé comme une respiration dans le tumulte quotidien, ce rendez-vous invite à prendre quinze minutes – ou davantage – pour lire. Lecteurs passionnés, occasionnels ou curieux d’un jour sont encouragés à réinvestir le plaisir du texte, seul ou en groupe.

Au-delà des établissements scolaires, où l’événement est organisé en partenariat avec l’Éducation nationale, le dispositif mobilise entreprises, administrations, bibliothèques, librairies, centres sociaux et maisons de retraite. Cette dynamique collective vise à remettre la lecture au centre des habitudes, en rappelant son pouvoir d’évasion et de transmission.

Crédits photo : Panthéon - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com