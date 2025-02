Fragilisée, la revue 303 se tourne vers un financement participatif

Pour la première fois de son histoire, la revue culturelle trimestrielle 303 s'essaie à une campagne de financement participatif, à l'occasion de la parution de son hors-série tout en BD, intitulé L'appel du fleuve —La Loire en bande dessinée. Sur 224 pages, près d'une trentaine d'auteurs et d'autrices, en 23 histoires inédites et exclusives au hors-série, évoquent leur vision du fleuve, à travers différents angles et points de vue.

« Tous les auteurs ont pris à cœur l’invitation et ont livré un récit très personnel de leur rapport à la Loire, le résultat est au-delà de nos espérances », se félicite Aurélie Guitton, directrice des éditions 303 depuis 2013. « Nous leur avons laissé carte blanche, sans réelle contrainte ni de forme, ni de style, ni d’approche narrative, en leur mettant simplement à disposition des ressources documentaires pour qu’ils puissent puiser des idées ou des renseignements. »

Extrait de 1024 kilomètres, de Benjamin Bachelier, tiré du hors-série L'appel du fleuve

Les récits se déploient sur quatre à dix planches de bande dessinée, pour lesquelles les auteurs ont été rémunérés à hauteur de 250 € bruts par planche. Chaque BD est précédée d'un texte libre présentant l'auteur et son œuvre, la revue réunissant ainsi une cinquantaine de créateurs, au total.

L'équipe des éditions 303 travaille depuis plus d'un an sur cette parution, en association avec l'auteur-dessinateur Gwen de Bonneval, fin connaisseur de la scène BD de la région Pays de la Loire. « Nous avons identifié ensemble les auteurs invités, défini le cadre de travail et avons fait en sorte de réserver une place importante aux autrices, longtemps invisibilisées dans le secteur », nous précise Aurélie Guitton.

Le temps nécessaire à la création des planches a été inclus dans le planning de la rédaction, tout comme celui, indispensable, de la correction-relecture, rendue plus délicate par la nécessité, pour les auteurs, d'intégrer les éventuelles modifications dans les planches — une opération plus complexe sur papier que sur support numérique.

Extrait d'À vélo !, de Mathis et Aurore Petit, tiré du hors-série L'appel du fleuve

La mise en maquette, la photogravure et la commande des textes de présentation ont ensuite permis d'aboutir au hors-série, dont la parution est fixée au 3 avril 2025.

Une économie bouleversée

Il y a quelques mois, Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, a attaqué frontalement les dépenses publiques culturelles, en limitant de manière drastique les montants des aides. Les éditions 303 étaient les plus touchées, avec une subvention annuelle initiale de 319.200 € réduite de moitié en 2025, puis totalement supprimée en 2026.

Voté en décembre dernier par une coalition de la droite et du centre au conseil régional, ce nouveau budget régional très sévère avec la culture a des conséquences concrètes. Les licenciements se succèdent ainsi dans le secteur, et les éditions 303 n'y échappent pas : « Pour poursuivre notre activité, il nous est indispensable de procéder à des licenciements économiques », déplore Aurélie Guitton.

En outre, l'association basée à Nantes a revu son planning de publication pour 2025 : elle ne publiera que trois numéros et un hors-série, interrompant son rythme trimestriel de parution, avec un hors-série annuel.

Extrait de Boucles d’eau, d'Olivier Josso Hamel, tiré du hors-série L'appel du fleuve

Le travail sur le hors-série avait été entamé avant l'annonce de la coupe de la subvention, et les dépenses déjà engagées ont toutes été honorées par l'association, qui a puisé sur sa trésorerie. L'appel du fleuve a par ailleurs été cofinancé, à hauteur de 20 % du budget environ, par la Mission Val de Loire, syndicat mixte interrégional porté par les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, qui œuvre à la connaissance et à la valorisation du patrimoine et des paysages du Val de Loire.

La campagne de financement participatif du hors-série s'inscrit dans ce contexte de diversification des ressources et de bouleversement du modèle économique. Le premier palier de la collecte, fixé à 100 préventes, « est volontairement bas, afin d'encourager le départ de la campagne », indique la directrice des éditions 303. Les fonds récoltés seront autant « de ressources pour de futurs numéros », précise-t-elle.

Parmi les pistes étudiées, la sollicitation des financeurs privés, voire l'inclusion de publicité. L'une des solutions pourrait émerger de la propre histoire de la revue 303 puisque, dans les années 1980, certaines pages ont été publicitaires : « Une entreprise de la région se voyait proposer une commande à un artiste, à un illustrateur, qui produisait une image en lien avec son activité. Cela a été fait avec Lefèvre-Utile [la biscuiterie LU], par exemple », évoque Aurélie Guitton. Une telle approche permettrait par ailleurs de rémunérer un artiste.

Extrait de Les bascules, de Gwen de Bonneval, tiré du hors-série L'appel du fleuve

Du côté des partenaires publics, la revue n'était soutenue que par la région Pays de la Loire et la Direction régionale des affaires culturelles, sollicitée, a renvoyé vers le Centre national du livre et son aide aux revues. Cependant, cette dernière est devenue, en 2024, bisannuelle, et les prochaines candidatures ne pourront être déposées qu'au printemps 2026. « Au moment de la dernière fenêtre de dépôt des candidatures, au printemps 2024, nous ne savions pas encore le sort qui nous était réservé. »

Après la campagne de précommande sur Ulule, le hors-série L'appel du fleuve —La Loire en bande dessinée sera disponible dans les librairies, généralistes ou spécialisées BD de France et de Belgique, ainsi que dans les Maisons de la Presse, à partir du 3 avril prochain.

Par ailleurs, le hors-série de la revue 303 sera un compagnon indispensable de la Grande Remontée, opération au cours de laquelle une flottille de bateaux traditionnels remonte la Loire, de Trignac à Orléans. Cette manifestation, dont la prochaine édition se déroulera en septembre 2025, permet d'informer et de sensibiliser sur les territoires de l'eau, leur préservation et leurs enjeux.

La campagne de financement participatif pour le hors-série L'appel du fleuve —La Loire en bande dessinée de la revue 303 se trouve à cette adresse.

Photographie : la couverture de Pascal Rabaté pour le hors-série L'appel du fleuve - La Loire en bande dessinée de la revue 303

