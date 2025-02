Prix Clara 2025 : le concours de nouvelles pour les 13-17 ans de retour

Les candidatures sont dès à présent ouvertes pour l'édition 2025 du concours. Les jeunes écrivains, entre 13 et 17 ans, ont jusqu'au 20 mai pour adresser leur nouvelle, sur le thème de leur choix et d'une longueur comprise entre 5 et 25 pages, par mail à : prixclara@fleuruseditions.com.

L'ensemble des conditions à remplir est disponible sur le réglement du concours.

Le prix a été créé en mémoire de Clara, jeune fille décédée à l'age de 13 ans en raison d’une malformation cardiaque non décelée, un drame qui touche des centaines d’enfants en Europe chaque année. Depuis 2021, le prix s'est exporté en Allemagne et en Italie.

Clara avait 13 ans, Clara aimait lire, Clara aimait écrire, Clara nous a quittés, brusquement. C’est en l’honneur de Clara que nous avons voulu créer ce prix destiné aux adolescents qui aiment lire et écrire. Comme Clara. — Erik Orsenna, président d'honneur du Prix Clara

Le prix est attribué par un jury présidé par Héloïse d’Ormesson, et composé de Camilla Antonini, Dominique Blanchecotte, Gilles Cohen-Solal, Philippe Delelis, François Dufour, Isabelle Lebret, Bernard Lehut, Sarah Léon, Sarah Malherbe, Vincent Montagne, Romain Sardou, Margaux Solinas, Bernard Spitz, Hugo Spitz et Alexandre Wickham.

Erik Orsenna fait office de président d'honneur. Le prix est remis lors d’une cérémonie officielle dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Depuis 2013, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, est présente pour l'événement, aux côtés des sponsors, partenaires et personnalités du monde culturel et politique.

Un recueil plein de jeunesse

L’édition 2024 du recueil, disponible en librairie depuis le 8 novembre 2024, s’ouvre sur une préface d’Amélie Nothomb. Les six jeunes auteurs et autrices ont été sélectionnés pour la singularité de leur plume. À travers leurs récits, l’humour, la poésie, le drame et l’anticipation se font l’écho de leurs jeunes talents et de leur regard affûté sur le monde.

Les nouvelles lauréates de 2024 sont : « Lettre à une disparue » de Camille Tirel ; « Jusqu’à ton dernier souffle » de Estelle Lemerlet ; « Le Cœur et l’Estomac » d'Éloïse Cousin ; « Cerebra » de Mathis Chevalley ; « Afghanes » de Charlotte Antoine ; « Le Gardien de phare » de Giovanni Lacroix.

L’intégralité des bénéfices de la vente du recueil est reversée à l’Association pour la Recherche en Cardiologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (ARCFA), qui soutient les travaux du centre de référence des Malformations Cardiaques Congénitales Complexes (M3C).

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com