Un compagnonnage entre Jeanne d’Arc et Gilles de Rais

Ce compagnonnage trouble et la légende dorée de Jeanne sont utilisés comme un prisme à travers lequel Hochet examine sa propre autobiographie et les aspects les plus sombres de sa vie familiale dysfonctionnelle.

Cette réinterprétation de l'histoire de Jeanne d’Arc devient ainsi un miroir des secrets personnels les plus douloureux de l'autrice. Avec un style moderne et incisif qui navigue entre les mystères du Moyen Âge et l'autofiction contemporaine, Stéphanie Hochet "fend l’armure" et livre un portrait complexe de Jeanne d'Arc comme une figure à la fois mythique et profondément moderne, une femme fragile et puissante, résolument engagée dans son combat jusqu'à la fin.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Stéphanie Hochet, auteure de plusieurs ouvrages remarquables, a consolidé sa réputation d'originalité à travers ses publications chez les éditions Rivages. Parmi ses œuvres notables figurent L’animal et son biographe (2017), qui a remporté le Prix Printemps du roman, Pacifique (2020), honoré par le Grand Prix de l’Aéro-Club de France, et Éloge du lapin (2021).

Chacun de ces titres souligne la diversité et la créativité de son écriture, confirmant son statut d'écrivaine innovante dans le paysage littéraire contemporain.

Par Hocine Bouhadjera

