Le cabinet de curiosités littéraire de Bernard Quiriny

« Quand j'ai franchi le seuil, la maison s'est jetée sur moi. C'est toujours pareil avec ce tas de briques et de crasse. Il se rue sur tous ceux qui passent la porte et leur tord les boyaux jusqu'à leur couper la respiration. » La jeune femme revient après un temps d’absence. Elle sait ce qui l’attend et elle déteste ce retour forcé dans la maison de son enfance. Ici, les ombres sont vivantes. Et on ne s'en débarrasse jamais vraiment.