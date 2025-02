Dix ans après, un nouveau The Witcher publié en France

Depuis sa première nouvelle en 1986, la série The Witcher a évolué pour devenir un phénomène mondial, traduit en plus de 40 langues et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires.

Geralt de Riv à 18 ans

Cette nouvelle publication constitue le premier roman de la série The Witcher à paraître en français depuis dix ans. La Dame du lac était le dernier des cinq romans de la saga The Witcher publiée entre 1994 et 1999. À ces romans s'ajoutent des recueils de nouvelles publiés entre 1990 et 1993. En 2013, Andrzej Sapkowski a publié La Saison des orages (publié en France chez Milady en 2015, dans une traduction de Caroline Raszka-Dewez), un ouvrage qui se déroule dans le même univers mais qui ne fait pas partie de la trame principale de la saga.

Le nouveau tome sortira simultanément avec les éditions de plus de 20 autres pays la semaine du 1er octobre 2025. L'accord a été conclu par Antoine Béon, directeur général de Bragelonne, avec Patricia Pasqualini de l'agence Patricia Pasqualini Literary Agency (PPLA), qui représente Andrzej Sapkowski depuis de nombreuses années.

La Croisée des Corbeaux suit les aventures de Geralt de Riv, le sorceleur iconique, à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il quitte Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, pour sa première mission. Ce récit plonge Geralt dans un monde où il affronte monstres, traîtres et dangers, tout en rencontrant de nouveaux alliés et retrouvant des visages familiers.

Le roman sera traduit en français par Lydia Cantin-Waleryszak, reconnue pour son travail de révision sur les traductions de toute la série. Depuis 2024, les tomes de The Witcher sont réédités chez Bragelonne, et les derniers seront disponibles en mai 2025. Les lecteurs retrouveront ainsi l'univers étendu de The Witcher, déjà exploré à travers huit livres, de nombreuses nouvelles, des jeux vidéo, ou encore une série sur Netflix.

Dans La Croisée des corbeaux, je retourne aux racines du voyage de Geralt — non pas le tueur de monstres intrépide et sans peur que nous connaissons, mais un jeune sorceleur qui commence à comprendre le poids de son destin. Imaginez Geralt, mais en plus jeune, avec moins de cicatrices et un peu plus d’arrogance. C’est l’histoire d’une initiation, de l’idéalisme confronté à la dure réalité, et de choix qui forgent une légende. Il s’agit de trouver sa place dans un monde qui vous pousse constamment à être plus que ce que vous pensiez pouvoir être. Alors que cette nouvelle histoire se fraye un chemin vers les lecteurs du monde entier cette année, j’ai hâte qu’ils marchent aux côtés d’un jeune Geralt — vivant les épreuves qui l’ont forgé et le voyage qui l’a mis sur la route de son destin. - Andrzej Sapkowski

À LIRE - Un film The Witcher sur Netflix : Geralt de Riv est sous l'eau

Outre a série The Witcher, Andrzej Sapkowski est reconnu pour sa Trilogie hussite, située durant les guerres hussites du XVe siècle, fusionnant histoire et éléments de fantasy. Dans The Witcher, il combine intrigues politiques, folklore et aventures exaltantes.

Andrzej Sapkowski a été récompensé par plusieurs prix prestigieux, dont le David Gemmell Legend Award en 2009 et le World Fantasy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2016.

Au sein du groupe Hachette, Bragelonne porte un catalogue de près de 4000 titres. Parmi ses auteurs renommés, Patrick Rothfuss, Alan Moore, ou encore Joe Abercrombie.

Crédits photo : Netflix

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com