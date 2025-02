Les trois finalistes du Prix Jean Freustié 2025 sont connus

Sous la présidence de l'actrice et réalisatrice Alice Pol, le Prix Landerneau Polar des Espaces Culturels E.Leclerc a dévoilé sa sélection pour l'édition 2025. Depuis sa création en 2012, ce prix distingue un auteur francophone d'un roman noir, policier, de suspense ou thriller, publié entre janvier et mars, dont le récit captivant et la qualité littéraire sont susceptibles de séduire un large public.