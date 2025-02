Gene Hackman à travers les adaptations et ses romans

Un décès tragique qui ne doit pas éclipser une carrière exceptionnelle à Hollywood. Gene Hackman a marqué l'industrie cinématographique par ses rôles dans de nombreuses adaptations remarquables, comme French Connection de William Friedkin, sorti en 1971.

Le film suit l'histoire de deux détectives du NYPD qui enquêtent sur un trafic de drogue qui satura les rues de New York. Au cours de leur enquête, ils découvrent un réseau criminel étendu, s'étirant des quartiers sombres de Brooklyn jusqu'à Marseille.

L'oeuvre plonge dans les dilemmes moraux et éthiques de la lutte antidrogue, mettant en scène un Gene Hackman dont le personnage devient obsédé par sa mission, souvent au mépris des règles légales, le tout enveloppé dans une ambiance de délabrement omniprésente. Tiré du livre éponyme de Robin Moore, publié en 1969, le film offrit à l'acteur l'Oscar du meilleur acteur, et est considéré aujourd'hui comme une oeuvre culte

Durant cette prolifique décennie 70, où Gene Hackman brillait en tête d'affiche, deux de ses films, L'Épouvantail et Conversation secrète, ont chacun remporté la Palme d'Or. En 1977, un autre film fit date, Un pont trop loin, réalisé par Richard Attenborough, où Gene Hackman incarne le Brigadier Stanislaw Sosabowski. Basé sur le livre homonyme de Cornelius Ryan publié en 1974, le film retrace l'opération Market Garden, une audacieuse mais vaine tentative des Alliés d'établir un pont aérien en territoire ennemi pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Le comédien a également laissé une empreinte dans l'univers des super-héros, avec son interprétation de Lex Luthor dans Superman de 1978, réalisé par Richard Donner. Il a repris ce rôle dans la suite de 1980, dirigée par Richard Lester cette-fois, et a prêté sa voix au célèbre némésis de Superman dans le quatrième volet de la saga en 1987.

Gene Hackman a par ailleurs incarné des rôles clés dans plusieurs adaptations des romans à succès de John Grisham. Dans La Firme, réalisé par Sydney Pollack en 1993, il interprète Avery Tolar, un avocat chevronné qui devient le mentor du personnage de Tom Cruise, Mitch McDeere, tout en dissimulant des intentions douteuses. Une collaboration fructueuse entre l'acteur et les œuvres de Grisham qui s'est poursuivie en 1996 avec L'Héritage de la haine, adapté du roman Le Couloir de la mort, et en 2003 avec Le Maître du jeu.

Gene Hackman, reconnu pour sa carrière d'acteur, a également co-écrit plusieurs romans avec Daniel Lenihan. Leur première collaboration a donné naissance à Wake of the Perdido Star (Sillage de l'Étoile Perdue) en 1999, puis Justice for None (Justice pour personne) en 2004, et Escape from Andersonville: A Novel of the Civil War (Évasion d'Andersonville : Un roman de la guerre civile) en 2008.

En solo, le comédien a écrit Payback at Morning Peak: A Novel of the American West (Vengeance à l'aube : Un roman de l'Ouest américain) en 2011, publié par Simon & Schuster, et Pursuit (Poursuite) en 2013. Aucun de ses romans n'a été traduit en français.

Gene Hackman et Betsy Arakawa, unis depuis 1991, étaient âgés de 95 et 63 ans respectivement au moment de leur décès.

