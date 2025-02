Les Filles du Nil : le théâtre en liberté

En 1993, l'acteur et réalisateur écossais Peter Capaldi signe un court métrage audacieux et original intitulé Franz Kafka's It's a Wonderful Life. Ce film allie comédie absurde et surréalisme : un scénario ingénieux au service d'une mise en scène inventive. Capaldi, alors principalement connu pour ses talents d'acteur, montrait ici une facette méconnue de son talent.