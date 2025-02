Il était une fois, à New York, un ventilateur et un choeur de jeunes femmes

William Kotzwinkle est un écrivain américain né le 22 novembre 1938 à Scranton, en Pennsylvanie. Il est surtout connu pour son éclectisme littéraire, ayant écrit des romans pour adultes, des livres pour enfants, des scénarios, ainsi que des adaptations de films en roman. Et si vous n’avez pas encore eu le bonheur d’ouvrir l’un de ses livres, alors 2025 sera une TRÈS belle année.

Souvent décalée, oscillant entre satire, fantastique et humour absurde, son œuvre est marquée par un goût pour l’expérimentation narrative et une imagination foisonnante. Et des personnages tellement hauts en couleur qu’ils en deviennent plus grands que la vie elle-même.

À ce titre, The Fan Man, paru en 1974 reste l’un des monuments de la contre-culture américaine où s’exprime tout le loufoque et la critique sociale qui sous-tendent les récits de Kotzwinkle. En quelques mots, nous voici à New York, suivant un personnage excentrique, drogué et obsédé par la musique. Et plus spécifiquement celle des ventilateurs.

Il était une fois... ou deux ?

Horse Badorties (avec un nom comme sorti d’un livre de Philip K. Dick) incarne l’antihéros excentrique et marginal par excellence, errant dans les rues d’une Big Apple en pleine mutation. Il vit dans un appartement en désordre et passe ses journées à errer dans la ville, à tenter d’organiser un chœur de jeunes filles, et à fuir ses responsabilités. Son langage est un mélange de jargon hippie, de digressions farfelues et de passion musicale.

Et rien que pour cela, il nous devient éminemment sympathique. Ça et le fait que son appartement relève du squat-dépotoir de compétition, où s’accumulent des objets inutiles — dont les ventilateurs.

Nous voici donc embarqués dans sa bouffée délirante de mettre au point ce concert — projet qui tourne en dérision les aspirations artistiques et spirituelles du personnage. Entre ses rencontres avec des dealers, des clochards, et des musiciens de rue, il est constamment à la recherche d’un équilibre. Mais semble prodigieusement incapable de l’atteindre — l’exemple de cette jeune fille, prête à coucher avec lui (ce qui n’arrivera jamais, et de son fait), l’illustre à merveille.

Horse Badorties est une sorte de fils spirituel de Molloy, l’anti-héros de Samuel Beckett : son obsession ne porte pas sur les cailloux qui transporte dans ses poches, mais les ventilateurs, métaphore illustrant de son incapacité à se fixer. Ou être dans le vent ? Mais n’est-ce pas là une ambition de feuille morte ?

On the road, again, again, again

On comprendra aisément pourquoi la Beat Generation (et autres amateurs de littératures psychédéliques) s’est emparée du roman originel pour en faire un objet culte — voire, de culte. On le comparera sans peine à Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson (Las Vegas parano, trad. Philippe Mikriammos chez Folio) ou aux œuvres de Richard Brautigan pour son ton surréaliste et son humour.

Le pari des auteurs dans cette adaptation en BD tient surtout à ce que le livre est resté relativement méconnu en dehors du monde anglo-saxon. Mais il a assurément conservé une place dans la littérature underground américaine.

Alors, faisons en deux temps, si vous me le permettez : pour qui apprécie les récits loufoques, truffés de digressions absurdes et portés par un narrateur à la fois agaçant et fascinant, ce roman est une pépite. Il capture à merveille l’esprit chaotique et hédoniste des années 1970, tout en dressant un portrait tragicomique d’un homme en déroute.

Et pourtant, c’est bel et bien une ode à la liberté, la plus totale, à la vie marginale improbable et surtout, aux chemins loin, bien loin des sentiers battus, qu’il est si délicieux d’emprunter.

Ensuite, vient la bande dessinée de Gaet’s et Julien Monier, qui nous avaient régalé entre 2018 et 2023 de la saga RIP, nettement plus sombre, mais toujours aussi barrée. S’attaquer à ce chef-d’œuvre de la contre-culture nécessitait au moins le dessin de Julien Monier : à croire qu’il s’est plongé dans un chaudron de potion horsicobadortiesque — ou qu’il a tiré sur cette « fumette diététique provenant d’herbes que font pousser des moines mexicains dans leur monastère au fond de la jungle ».

Avec cette barbe improbable et un look complètement improbable, il est parvenu à incarner l’archétype du clochard céleste de Jack Kerouac. Il avait d’ailleurs décrit son style comme « semi-réaliste, avec des personnages un peu distordus », en parlant de RIP (sur Sceneario). Et tout était dit.

Le recours à des couleurs vives, les compositions dynamiques génèrent cette atmosphère beatnik, qui métamorphose littéralement New York. Parcourue à travers les yeux de Horse Badorties, la ville change complètement – sorte de super pouvoir de l’homme au ventilo : faire souffler un vent nouveau, puissant, délicieusement chaotique.

Alors oui, le style graphique est une merveille, exprimant l’esprit de l’œuvre originale, certes, mais apportant surtout la touche personnelle qui donne envie d’accompagner ce joyeux farfelu. Fan Man n’est pas une réussite : c’est un tour de force enchanteur.

Et je n’ai encore rien fumé.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com