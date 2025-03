Jack Ma : la biographie qui raconte l’histoire d’un parcours flamboyant

Si le nom de Jack Ma est connu internationalement, son parcours reste, pour beaucoup, bien mystérieux. Parmi les grands noms des entreprises des nouvelles technologies, essentiellement américains, ce Chinois a su se faire une place plutôt enviable. C’est en 2016 que Duncan Clark, un ancien banquier d’affaires, a publié la première biographie documentée de Jack Ma.

Il faut dire que Duncan Clark connaît très bien la Chine pour y avoir travaillé pendant plus de vingt ans. C’est là qu’il a choisi de créer une entreprise de conseil dans les nouvelles technologies. Tout en voyant se développer ce secteur au sein de l’Empire du Milieu, il a eu la chance d’approcher et de conseiller Jack Ma, celui qu’on a très vite choisi de surnommer « Crazy Jack ».

Jack Ma, un parcours inspirateur

Publié en français sous le titre Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois (éditions Les Pérégrines, 2017, 210 pages, 16,29 €), avec une traduction de François Roche, cet ouvrage est à ne pas manquer pour mieux comprendre l’ascension fulgurante de Jack Ma au sein d’une société chinoise souvent perçue comme très fermée.

Jack Ma, de son vrai nom Ma Yun, est né en 1964 à Hangzhou, en Chine. Issu d'un milieu modeste, il a développé très tôt une passion pour l'anglais, qu'il a appris en guidant des touristes étrangers dans sa ville natale en échange de leçons. Cette maîtrise de la langue anglaise lui a permis de devenir professeur d'anglais après ses études à l'Université normale de Hangzhou.

En 1994, lors d'un voyage aux États-Unis, Jack Ma découvre Internet pour la première fois. Impressionné par le potentiel de cette nouvelle technologie, il décide de créer un portail Web pour le ministère du Commerce extérieur à Pékin. Il voit aussi le développement des interfaces de divertissement en ligne, notamment le site de poker en ligne. Cependant, ses idées innovantes ne suscitent pas beaucoup d'intérêt à l'époque. Il lui faudra encore du temps pour avancer dans ses projets multiples.

Alibaba, une succes story

En 1999, à l'âge de 35 ans, Jack Ma fonde Alibaba avec une vision audacieuse : connecter les entreprises chinoises au marché mondial. Il lance le site depuis son appartement avec une équipe de 18 amis. Alibaba se développe rapidement et devient un acteur majeur du commerce électronique en Chine, révolutionnant le paysage de l'e-commerce dans le pays.

Le succès d'Alibaba repose en grande partie sur la détermination et la persévérance de Jack Ma. Il a su diversifier les activités de l'entreprise, englobant le cloud computing, les services financiers et bien plus encore. En 2014, Alibaba réalise la plus grande introduction en bourse de l'histoire à Wall Street, levant plus de 25 milliards de dollars et détrônant Facebook au passage.

Un entrepreneur visionnaire

Jack Ma est également connu pour son leadership visionnaire et son approche centrée sur les clients et les employés. Il a instauré une culture d'entreprise unique, où il est surnommé « the crazy Jack » par ses employés en raison de son énergie et de son enthousiasme. Cette culture a contribué à la croissance exponentielle d'Alibaba, qui compte aujourd'hui près de 500 millions de clients dans le monde.

En 2019, Jack Ma prend du recul par rapport à la gestion quotidienne d'Alibaba, laissant la place à une nouvelle génération de leaders. Cependant, il reste un conseiller stratégique pour l'entreprise et continue d'inspirer les entrepreneurs du monde entier. Son héritage entrepreneurial est ancré dans la réussite d'Alibaba et dans les nombreuses initiatives philanthropiques qu'il soutient.

Jack Ma est souvent comparé à des figures emblématiques comme Steve Jobs ou Bill Gates en raison de son impact sur l'économie numérique. Il est considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus influents au monde et un véritable philanthrope. Son parcours est un exemple de résilience et de vision, montrant que le succès peut venir de n'importe où avec de la détermination et de la persévérance.

Enfin, Jack Ma est un exemple clair de la façon dont la persévérance dans la poursuite de ses rêves peut mener au succès. Malgré de nombreux échecs et rejets, il a continué à se battre et à croire en ses idées. Aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus riches de Chine et du monde, avec un patrimoine évalué à plusieurs milliards de dollars.

Jack Ma, le Steve Jobs chinois ?

Jack Ma et Steve Jobs sont souvent comparés en raison de leur impact significatif sur le monde des affaires et de la technologie. Cependant, leurs parcours présentent des différences notables. Jack Ma, né en 1964 à Hangzhou, en Chine, a grandi dans un milieu modeste et a développé une passion pour l'anglais en guidant des touristes étrangers. Après avoir obtenu un diplôme en anglais, il a travaillé comme professeur avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En 1999, il a fondé Alibaba, qui est devenu l'un des plus grands sites de commerce électronique au monde.

Steve Jobs, quant à lui, est né en 1955 à San Francisco, aux États-Unis. Adopté par une famille modeste, il a montré un intérêt précoce pour l'électronique et l'informatique. En 1976, il a cofondé Apple avec Steve Wozniak dans le garage de ses parents. Apple a révolutionné l'industrie informatique avec des produits innovants comme l'Apple II et le Macintosh. Jobs a également joué un rôle clé dans le développement de Pixar, qui a produit des films d'animation à succès comme Toy Story.

Les styles de leadership de Jack Ma et Steve Jobs diffèrent également. Jack Ma est connu pour son pragmatisme et sa capacité à s'adapter rapidement aux changements du marché. Il valorise la fonctionnalité et l'efficacité, et son approche centrée sur le client a permis à Alibaba de diversifier ses activités, notamment dans le cloud computing et les services financiers. En revanche, Steve Jobs était réputé pour son perfectionnisme et son obsession du détail. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait créer et exigeait l'excellence de ses équipes. Son approche a conduit à des produits innovants et esthétiquement plaisants, mais aussi à des tensions au sein de l'entreprise.

Enfin, les deux entrepreneurs ont connu des échecs et des revers, mais leur résilience et leur détermination les ont conduits au succès. Jack Ma a essuyé de nombreux refus et échecs avant de réussir avec Alibaba. Il a su tirer des leçons de chaque échec et persévérer. Steve Jobs, après avoir été évincé d'Apple en 1985, a fondé NeXT et investi dans Pixar, avant de revenir chez Apple en 1997 et de mener l'entreprise vers de nouveaux sommets avec des produits comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad.

