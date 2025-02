Strasbourg : en mars, on débat la valeur du livre

Le 10 février 2025, la Médiathèque José Cabanis à Toulouse accueillera un événement axé sur l'écologie du livre, organisé en collaboration entre Occitanie Livre & Lecture (OLL), le Département Documentation, Archives, Médiathèque et Édition (DDAME) de l'Université Toulouse - Jean Jaurès, et les Bibliothèques de Toulouse. Ce rassemblement représente une expansion des efforts initiés en 2023 visant à étudier et à améliorer les pratiques environnementales des professionnels du livre.