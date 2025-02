Dernier texte de la trilogie commencée en 2020 avec Monstrueuse féérie (éditions Fables Fertiles), Laurent Pépin poursuit cet univers si particulier où notre monde est percuté par l’arrivée presque ordinaire d’un être “magique”. Ici, l’être n’est pas fondamentalement “magique”, mais c’est sa naissance qui l’est.

« J’ai libéré ma main gauche et ai empoigné le flacon. Lucy devait comprendre. Je ne pouvais pas m’occuper de cette enfant. Mais à l’intérieur du flacon, le trait unaire avait disparu. »(Clapotille, p. 17)

Nom de bruits de gouttes d’eau, parfois la magie se cache derrière des gestes timides, des légèretés invisibles que seule la pensée laisse paraître ; c’est le parallèle que la magie trouve dans la réalité : là où la pensée s’égare, le rêve qui est proscrit par la société, naît l’inespéré, l’inédit, l’inné. Dis-moi ce qui te hante, et je te dirai qui tu es : voilà la formule qui résumerait le mieux ce dont le narrateur, psychologue clinicien, souffre et dont il finit par faire souffrir ses patients et la petite Clapotille.

Tout ceci néanmoins n’a rien d’allégorique ; que ce soit les « Briseurs de Rêves » ou les « Voix », toutes ces entités ont des ancrages dans une réalité bien matérielle, propre à l’imaginaire construit par Laurent Pépin. Les rêves ont leur propriété magique, le ciel, la mer, la pensée aussi.

« J’ai besoin d’attraper des rêves et de les ramener avec moi pour continuer à le soigner. Même si, je l’avoue, ce n’est pas la seule raison pour laquelle je m’échappe. » (Clapotille, p. 55)

Le style travaillé des phrases de Laurent Pépin épouse de façon singulière et poussée les images lyriques et oniriques qui parsèment, ici et là, le récit. C’est une voix puissante et pleine de poésie en prose qui achève ce petit cycle avec Clapotille.

« Et ensuite on ne pouvait plus regarder les autres. » (Clapotille, p. 102)