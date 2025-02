Dites-le avec un poème, des fleurs… et un QR Code

Cette anthologie est consultable sur le site du Printemps des Poètes. Et à partir du 14 mars, il sera également possible de visionner les œuvres en scannant le QR code mis à disposition.

Des personnalités de la littérature, du journalisme, de la musique, du cinéma, du spectacle vivant, de la télévision, de l'art floral, de la gastronomie et du sport, ainsi que des élèves de collèges et lycées, ont pris part à cette édition pour donner vie à la poésie à travers 50 vidéocapsules accessibles via ce QR code.

Parmi les participants, on retrouve Ariane Ascaride, Charles Berling, Maïtena Biraben, Alain Ducasse, Émilie Dequenne, Stéphane et David Foenkinos, Hippolyte Girardot, Kareen Guiock, Régine Hatchondo, Alex Lutz, MC Solaar, Claudia Tagbo, Lilian Thuram, Yael Naim, ainsi que des poètes, des traducteurs et des libraires.

Les QR codes germent au printemps

Ce QR code volcanique sera visible sur le site et les réseaux sociaux de l'événement, ainsi que dans les Jardins de La Villette, à la Cité internationale de la langue française et à l’Institut Gustave Roussy. Les vidéocapsules poétiques seront également promues via le Pass Culture, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale.

Enfin, 1600 fleuristes prendront part à cette initiative, avec un QR code apposé sur leurs bouquets de fleurs. Les destinataires pourront ainsi découvrir, accompagnant leurs pivoines, jonquilles et autres roses, une vidéopoème en un simple flash du QR code.

Crédits image : Printemps des poètes





Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com