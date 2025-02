Black Label : Léon-Gontran Damas inspire JoeyStarr et David Bobée

Mis en scène par David Bobée et JoeyStarr à la Friche la Belle de Mai, à Marseille, dans le cadre du Festival La 1ère, Black Label s'inspire de l’œuvre poétique homonyme, écrite en 1956 par Léon-Gontran Damas (1912-1978). Proche de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, il participa comme eux à l'essor du mouvement de la négritude.

Dans ce spectacle, capté en mai 2024, JoeyStarr, accompagné par la musicienne et chanteuse jazz Sélène Saint-Aimé, le chanteur et danseur Nicolas Moumbounou ainsi que l’artiste sourd Jules Turlet, chansigneur, parcourt les voix des diasporas africaines à travers les écrits d'artistes et auteurs afro-descendants.

« Amoureux des mots, porte-voix de la périphérie et de la contre-culture, JoeyStarr mettra sa force et sa voix sans pareille au service de ces textes qui célèbrent une certaine histoire du courage et de la colère de celles et ceux qui depuis longtemps luttent pour l’égalité réelle », souligne France Télévisions, qui qualifie le spectacle de « concert littéraire, chorégraphique, transdisciplinaire ».

D'une durée d'1h45, la captation a été réalisée par Greg Germain et produite par Axe Sud Production, avec la participation de France Télévisions et du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.

Le spectacle Black Label est une création du Théâtre du Nord, le Centre dramatique national Lille/Tourcoing, dirigé par David Bobée.

Le Festival La 1ère s'est tenue pour la première fois à Marseille du 30 mai au 2 juin 2024, initié par le pôle Outre-mer de France Télévisions en partenariat avec la Friche la Belle de Mai.

Photographie : © Axe Sud Production

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com