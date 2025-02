Harry Potter, GoT, DC... Warner Bros. Discovery, en toutes franchises

Miné par une dette brute de 40 milliards $, la multinationale américaine Warner Bros. Discovery revoit sa stratégie, multipliant au passage les licenciements dans un secteur du jeu vidéo déjà en proie à la crise économique et sociale.

Ainsi, trois studios de développement du groupe ferment leurs portes : Player First Games (46 salariés en 2022), Warner Bros. Games San Diego (plusieurs dizaines de salariés) et Monolith Productions (plusieurs centaines de salariés). Aucune information n'a été communiquée quant à l'éventuel reclassement de certains développeurs au sein d'autres structures du groupe.

Parmi ces trois sociétés, Monolith Productions travaillait sur un jeu vidéo autour du personnage de Wonder Woman, créée par William Moulton Marston et H. G. Peter en 1941. Présenté comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne, dans un monde ouvert, le titre avait été annoncé en 2021, mais était resté sans date de sortie.

Le projet est désormais annulé, a confirmé Warner Bros. Discovery dans un communiqué : « Nous espérions offrir aux joueurs et aux fans une expérience de la plus haute qualité possible pour ce personnage emblématique, mais, malheureusement, cela ne fait plus partie de nos priorités stratégiques. »

Le studio Monolith Productions reste connu pour son travail sur Le Seigneur des Anneaux : Shadow of Mordor (2014) et sa suite, Shadow of War (2017), dont les scénarios étaient originaux mais inscrits dans l'univers imaginé par J.R.R. Tolkien.

Quatre franchises et puis c'est tout

Les nouvelles « priorités stratégiques » du groupe Warner Bros. Discovery sont évoquées de manière succincte, avec la mention de quatre franchises : Harry Potter (Hogwarts Legacy), Mortal Kombat, DC Universe (Batman, Justice League) et Game of Thrones. Si la seconde est spécifiquement liée à l'univers vidéoludique, les trois autres sont dérivées de livres.

Écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, le jeu vidéo Hogwarts Legacy, tiré de l'univers créé par J.K. Rowling, sera bel et bien suivi par un autre volet, comme l'affirmaient déjà des cadres du groupe peu après la sortie du titre, en 2023. Son développement est toujours en cours, confié à Avalanche Software, avec une fenêtre de commercialisation estimée à 2027 ou 2028.

À LIRE - Comment Amazon a jeté un sort à l'éditeur de Harry Potter

Si elle n'est pas mentionnée, la série Harry Potter, adaptant à nouveau les livres de J.K. Rowling, reste également une priorité pour Warner Bros. Discovery : le tournage doit commencer cet été, pour une diffusion attendue en 2026 ou 2027.

Concernant le DC Universe, sa reprise en main par le réalisateur et producteur James Gunn se concrétise avec la sortie en salles de son Superman, en juillet prochain. Après les échecs de The Flash, Shazam 2 ou encore Joker : Folie à deux, les résultats de ce nouveau film super-héroïque pourraient avoir une influence majeure sur la stratégie concernant le catalogue DC.

Après l'échec cuisant du titre Suicide Squad: Kill the Justice League (2024), un nouveau jeu vidéo centré sur Batman, développé par le studio Rocksteady, a été annoncé début février, mais sans aucune date de sortie.

Enfin, pour Game of Thrones, le jeu vidéo mobile Game of Thrones: Kingsroad doit se dévoiler en 2025, tandis que House of the Dragon poursuit son chemin, avec quatre saisons en vue, au total. Bien d'autres projets sont annoncés autour de la saga de George R.R. Martin, mais certains ont aussi été annulés par Warner ces dernières années, laissant planer le doute.

À LIRE - Sony investit 300 millions € dans le groupe médiatique Kadokawa

Notons l'absence singulière dans cette liste d'une franchise pourtant très populaire, Le Seigneur des Anneaux. Le film La Guerre des Rohirrim, coproduit par Warner à travers New Line Cinema et Warner Bros. Animation afin de conserver une partie des droits sur les adaptations des livres de Tolkien, a connu un relatif échec en fin d'année 2024, ce qui pourrait limiter les envies du groupe de se lancer dans un autre projet.

Deux nouveaux films Le Seigneur des Anneaux en prises de vue réelles sont toutefois prévus, dont The Hunt For Gollum, réalisé par Andy Serkis sur un scénario de Fran Walsh et Philippa Boyens, pour l'instant annoncé pour 2026.

Photographie : Le célèbre château d'eau Warner, en Californie (fourbyfourblazer, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com