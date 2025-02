Marguerite Yourcenar à l'honneur sur France Télévisions

Femme de lettres incontournable du XXe siècle, première femme élue à l’Académie française en 1980 et première femme publiée dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade de son vivant en 1982, Marguerite Yourcenar est une pionnière de littérature française.

Ce documentaire, de Catherine Aventurier et Ileana Epsztajn, s’attache à présenter Marguerite Yourcenar comme la figure mythique aux multiples facettes qu'elle est : aristocrate bohème, citoyenne du monde, précurseur de l'écologie, militante pour les droits civiques et la cause animale, et femme à la bisexualité assumée.

« Un pied dans l’érudition, l’autre dans la magie », les livres de Marguerite Yourcenar continuent d'éclairer les lecteurs d'aujourd'hui par leur modernité et leur lucidité sur la nature humaine.

Le film explore sa vie, de son enfance au château du Mont-Noir jusqu’à ses dernières années marquées par une relation amoureuse avec un homme beaucoup plus jeune. En déconstruisant les clichés de classicisme et d'académisme souvent associés à son image, il vise à restituer la vitalité et la contemporanéité de son œuvre.

Le récit est enrichi par les témoignages de personnalités du monde littéraire, parmi lesquelles Amélie Nothomb, Cécile Coulon, Anne Berest, Christophe Bigot, Anne-Yvonne Julien, professeure à l’Université de Poitiers, et Achmy Halley, contribuant tous à éclairer l’héritage durable de Marguerite Yourcenar.

