Bob Dylan sur la route, par Sam Shepard

Nous voilà bringuebalés, étourdis et enchantés, dans le bouillonnement imprévisible à l'excès, d'une jeunesse créatrice de génie, embarquée dans le sillage de Bob Dylan, pour une tournée de six semaines, sur la route. En bus, camping-car et véhicules de fortune, dans la caravane de la troupe de la Rolling Thunder Revue, côtoyant les plus grandes « étoiles » de légende du moment, automne 1975, génération d'artistes, écrivains, poètes, photographe, musiciens, cinéastes, techniciens …

Dans le sillage de Dylan, nous sillonnons l'Amérique des oubliés, sans s'épargner les heures de trajets harassants, les étapes improbables. Eux, comme des enfants libres, font feu de toute rencontre, transcendent les décors, prêts à jouer, à s'aventurer, à se battre. Instruments, accessoires, costumes, rôles et postures... Et le soir, la scène ! Créer des pépites de concerts inoubliables pour des publics surpris !

Sam Shepard, alors qu'il est là pour réaliser le film de la tournée, nous confie finalement un journal de voyage, égrainé de chroniques, de tableaux, d'anecdotes, de notes de tournage, de listes, de photos noir et blanc superbes prises sur le vif par Ken Regan, et d'éclats de rire, de surprises, dans l'aura d'un Dylan « artiste de l'évasion », au charme mystérieux et généreux.

Je le regarde, il me regarde et, en un éclair, je mesure combien la situation est inégale. Tous ceux qui le rencontrent le connaissent déjà en photographies, mais maintenant que je suis face à lui en chair et en os, j'ai du mal à oublier les photos et à ne voir que lui. Pendant environ six minutes, je n'ai devant moi que des couvertures de ses disques, et puis, peu à peu, la mise au point se fait.

Les situations invraisemblables qui échappent à la caméra sont racontées, dans une écriture si vive que l'on voit, qu'on entend, les scènes, les voix, les couleurs, les fumées de pétards, les regards allumés, les accords de guitare, les connivences ...

« Depuis, aucun de nous n'a été vraiment le même », confie T-Bone Barnett à la page 15. Nous non plus.

Par Françoise Ballay

Contact : contact@actualitte.com