À travers le récit de Vincent, père d'Hugo, un adolescent de 14 ans qui a mis fin à ses jours suite à des persécutions incessantes, l'auteur nous plonge au cœur d'une tragédie familiale où la douleur, la culpabilité et l'impuissance se mêlent.

La narration, centrée sur une marche blanche organisée en mémoire d'Hugo, permet de retracer les événements qui ont conduit à ce dénouement tragique, offrant une introspection profonde sur les mécanismes du harcèlement et le rôle des différents acteurs impliqués.

Besson décrit avec une justesse glaçante l'engrenage du harcèlement : des premiers signes souvent imperceptibles, tels que des changements d'humeur ou des demandes anodines, jusqu'à l'escalade de la violence physique et psychologique, exacerbée par l'usage des réseaux sociaux. Le silence d'Hugo, qui dissimule sa souffrance pour ne pas inquiéter ses parents, illustre la complexité de la situation et le sentiment d'isolement ressenti par les victimes.

Les réactions des parents, oscillant entre inquiétude, déni et culpabilité, sont dépeintes avec une authenticité touchante, reflétant les dilemmes auxquels sont confrontées de nombreuses familles. Philippe Besson met également en lumière l'inertie des institutions scolaires et la minimisation des actes de harcèlement, soulignant l'urgence d'une prise de conscience collective.

Les sanctions dérisoires infligées aux agresseurs et le manque de soutien aux victimes révèlent les failles d'un système qui peine à protéger les plus vulnérables. Ou comment l'enfer du harcèlement scolaire déroule des conséquences dévastatrices. À travers ce récit poignant, Philippe Besson interpelle sur la nécessité d'une vigilance accrue et d'une mobilisation générale pour prévenir de tels drames.

Vous parler de mon fils est une œuvre douloureuse, mais poignante. Par sa profondeur émotionnelle et la pertinence de son propos, invite à une réflexion sur le rôle de chacun dans la lutte contre le harcèlement scolaire. En donnant une voix aux parents endeuillés et en exposant les ravages du silence et de l'indifférence, Besson offre un témoignage puissant qui ne peut laisser indifférent.