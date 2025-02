Dans son ouvrage intitulé La splendide promesse – Mon itinéraire républicain, Danièle Sallenave nous convie à une introspection profonde de son parcours, intimement lié aux idéaux républicains qui ont façonné sa vie et son engagement. Marquée dès son enfance par un héritage familial imprégné de l'amour de la République, de ses symboles et de ses principes, l'auteure retrace avec une lucidité poignante les étapes clés de son existence, de la guerre d'Algérie à la chute du mur de Berlin, en passant par Mai 68 et la tentative avortée de révolution.

Ce récit est bien plus qu'une simple autobiographie : il s'agit d'une réflexion profonde sur la mise à l'épreuve de l'idéal républicain à travers les décennies. Sallenave partage avec le lecteur ses voyages, ses rencontres, ses engagements, ses amitiés et ses ruptures, offrant ainsi une perspective riche et nuancée sur les défis auxquels la République a été confrontée. Son écriture, à la fois élégante et incisive, témoigne d'une conviction inébranlable en les valeurs républicaines, malgré les épreuves et les désillusions rencontrées.

L'auteure, membre de l'Académie française, utilise sa plume pour interroger ce qui subsiste, au XXIᵉ siècle, des espoirs que les classes laborieuses fondaient dans le modèle républicain. En revisitant les lieux familiers de son enfance dans l'Anjou, elle évoque la mémoire de ses ancêtres des bords de Loire et questionne la persistance des idéaux républicains dans une société en constante mutation.

La splendide promesse est une œuvre essentielle pour quiconque s'interroge sur l'évolution de la République française et sur la manière dont les idéaux fondateurs peuvent être préservés et réinventés face aux défis contemporains. À travers son itinéraire personnel, Danièle Sallenave offre une méditation profonde et éclairante sur l'engagement citoyen et la résilience des valeurs républicaines.