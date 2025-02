Le nouveau défi littéraire de Joël Dicker : un roman jeunesse

À quelques jours de Noël, une sortie scolaire au zoo vire au désastre. Joséphine, élève d'une ”école spéciale“, se retrouve au cœur de l'incident. Ses parents, déterminés à comprendre les événements, mènent leur propre enquête.

« Pendant des années, dans la petite ville où j’ai grandi, les esprits restèrent marqués par les évènements qui se produisirent au zoo local un vendredi de décembre, à quelques jours de Noël. Et pendant toutes ces années, personne ne sut la vérité sur ce qui s’était réellement passé là-bas. Jusqu’à ce livre. »

Au fil de leur quête de vérité, les parents découvriront que les apparences sont souvent trompeuses et que les catastrophes s'enchaînent de manière inattendue. Ce récit, mêlant mystère et aventure, s'adresse à un public large, des enfants aux adultes, et promet un moment de lecture partagé.

Dicker y aborde des thèmes contemporains tels que la démocratie, l'éducation inclusive et les relations parents-enseignants, offrant plusieurs niveaux de lecture qui sauront captiver petits et grands.

« Mon objectif est de créer un moment de partage entre parents, enfants et grands-parents, un peu comme ces films du dimanche soir qui nous rassemblaient tous devant la télévision. Ceux qui ont aimé mes précédents romans retrouveront ma patte, même si cette fois, il ne s’agit pas d’un meurtre », assurait le l'écrivain genevois à la présentation de son ouvrage.

La Très Catastrophique Visite du Zoo est un roman captivant qui maintient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Joël Dicker y mêle habilement humour et émotion, tout en abordant des thèmes contemporains tels que la démocratie, l'éducation inclusive et les relations entre parents et enseignants. Cette œuvre offre plusieurs niveaux de lecture, permettant à chacun, quel que soit son âge, d'y trouver son compte.

Un extrait est à découvrir en fin d'article.

Par Victor De Sepausy

