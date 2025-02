Ali, neuf ans et déjà trop grand pour l’innocence

29 juin 2023 : Ali a un goût d'inachevé à la vue de l'incendie de son commissariat éteint par les pompiers, juste en dessous de l'immeuble où il vit avec sa famille. Cet incendie, c'est la réponse du quartier à la mort de Nahel Merzouk, abattu par un policier deux jours auparavant.

Le petit garçon connaît bien le drame autour de Nahel, car comme ses camarades de classe, il a visionné à l'école pendant la récréation la vidéo de l'exécution de l'adolescent. Dans son lit le soir, alors que les pompiers finissent d'éteindre l'incendie et que ses parents le croient endormi, le petit garçon prend la décision de descendre rallumer le feu, pour que l'hommage au mort soit complet.

Il remet ses pantoufles et sort dans la nuit, jusqu'aux abords du commissariat. Commencent alors ses péripéties épiques ; c'est aidé de son épée qu'il aura à affronter les pompiers et les quarante policiers à ses trousses.

Un texte fort et sensible qui reprend les thèmes développés par Fatima Ouassak sur la désenfantisation, la condition des garçons français arabes, leurs horizons émancipateurs, s'inscrivant ainsi dans une littérature décoloniale et réparatrice.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en présentent les premières pages :

Née en 1976 dans le Rif au Maroc, Fatima Ouassak est essayiste et conteuse. Elle a publié deux essais remarqués : La Puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, prix de l’essai Causette en 2021), puis Pour une écologie pirate, et nous serons libres (La Découverte, 2023) et, en 2024, un conte, son premier récit littéraire, Rue du Passage (JC Lattès). Elle est également militante, engagée dans l'antiracisme et l'écologie.

