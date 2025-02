Trois français dans la première sélection du Prix Booker International 2025

L'autrice Anne Serre est sélectionnée pour son roman Un chapeau léopard, paru initialement au Mercure de France en 2008, et traduit par Mark Hutchinson.

Le roman décrit, à travers une série de scènes courtes, la lutte d'une jeune femme contre ses démons intérieurs, ainsi que l'attachement aimant et angoissé du narrateur envers elle. L'ouvrage, écrit suite au décès de la petite sœur de l’auteure, célèbre une vie tragiquement écourtée et sert d'adieu.

Trois sujets puissants

Originaire de Bordeaux, Anne Serre est l'auteure de 17 œuvres de fiction. Son premier roman, Les Gouvernantes, a été publié en 1992. Parmi ses distinctions figurent un prix de la Fondation Cino del Duca en 2008 et le Prix Goncourt de la Nouvelle en 2020 pour son recueil de nouvelles, Au cœur d’un été tout en or.

Né à Londres et installé à Paris, Mark Hutchinson est de son côté un traducteur reconnu de la littérature française. Il a traduit, entre autres, René Char et Emmanuel Hocquard. Ses travaux ont été publiés dans Harper’s Magazine, The Paris Review et The Times Literary Supplement.

Selon le jury de l’International Booker Prize, Un chapeau léopard est « le récit profondément romantique d’une histoire d’amour platonique » entre le narrateur et son amie d’enfance, Fanny, une jeune femme complexe. Porté par une écriture d’une grande justesse et « une traduction d’une grande sensibilité » de Mark Hutchinson, le roman fait des deux personnages « une part de la vie du lecteur ».

Le deuxième français sélectionné pour cette liste longue est Vincent Delecroix, pour son roman Naufrage, publié chez Gallimard en 2023, et traduit par Helen Stevenson sous le nom de Small Boat.

En novembre 2021, un canot pneumatique transportant des migrants de la France vers le Royaume-Uni a chaviré dans la Manche, causant la mort de 27 personnes. Malgré leurs appels à l'aide, les autorités françaises les ont renvoyés vers les Britanniques, retardant les secours. Le roman suit la narratrice, opératrice des appels d’urgence, accusée d'avoir failli à son devoir. Refusant d’être tenue plus responsable que la mer, la guerre ou les crises qui poussent à l’exil, elle interroge la culpabilité et les mécanismes du drame.

Né à Paris, Vincent Delecroix est un philosophe et écrivain français. Agrégé de philosophie, il enseigne à l'École Pratique des Hautes Études. Il a reçu le Prix Valery Larbaud en 2007 pour Ce qui est perdu et le Grand prix de littérature de l’Académie française après la publication du Tombeau d’Achille en 2008.

Helen Stevenson, diplômée en langues modernes d'Oxford, traduit des œuvres littéraires du français vers l’anglais depuis 25 ans. Elle a notamment traduit des oeuvres d'Alain Mabanckou, d'Antoine Bello et de Marie Darrieussecq. Également romancière, elle est l’auteure de Mad Elaine et Love Like Salt; A Memoir.

Selon le jury de l’International Booker Prize, Small Boat est « un roman coup de poing » qui interroge la responsabilité individuelle face aux tragédies modernes. À travers le regard de sa narratrice, Vincent Delecroix questionne la fragilité du code moral humain. Dans un monde où « les actes les plus odieux restent souvent sans conséquence ».

Enfin, Gaëlle Bélem a été sélectionnée pour son roman, Un monstre est là, derrière la porte, édité chez Gallimard en 2020, avec ses traductrices, Karen Fleetwood et Laëtitia Saint-Loubert.

Dans la Réunion des années 1980, marquée par un chômage élevé et un héritage postcolonial pesant, une petite fille tente d’échapper à l’emprise de parents sadiques et trouve refuge dans l’école. La famille Dessaintes, clan brutal et incontrôlable, ignore que l’un des siens raconte sa chute... Gaëlle Bélem, originaire de La Réunion, a publié deux romans. Karen Fleetwood est traductrice littéraire basée en Écosse, tandis que Laëtitia Saint-Loubert est traductrice littéraire française et enseignante.

Le jury de l'International Booker Prize salue There's a Monster Behind the Door comme une démonstration éclatante du pouvoir de la traduction à « recréer avec vivacité un lieu, une époque et une identité ». Selon eux, le roman de Gaëlle Bélem, traduit par Karen Fleetwood et Laëtitia Saint-Loubert, déploie « une prose vibrante d’énergie, d’humour et de douleur », donnant voix à une narratrice hantée par l’histoire de sa famille et de son peuple sur l’île de La Réunion.

Dix langues représentées

Le Prix Booker International est décerné aux œuvres les plus exceptionnelles du monde entier, comprenant des romans et des recueils de nouvelles, qui sont traduits en anglais et publiés au Royaume-Uni et/ou en Irlande.

Cette liste présente des œuvres issues de dix langues originales, dont le Kannada pour la première fois. Les auteurs sélectionnés viennent de diverses nationalités, y compris danoise, française, indienne, italienne, japonaise, palestinienne, roumaine, mexicaine, suisse et néerlandaise-surinamaise, avec une première représentation de la Roumanie.

Les traducteurs, de leur côté, proviennent de sept pays, avec Sinan Antoon comme premier traducteur irakien et Ibtisam Azem comme deuxième auteur palestinien figurant sur la liste. À noter : un record, avec douze ouvrages publiés par onze éditeurs indépendants, surpassant le précédent record de huit.

Voici la première sélection :

The Book of Disappearance d'Ibtisam Azem a été traduit de l'arabe par Sinan Antoon

On the Calculation of Volume I de Solvej Balle a été traduit du danois par Barbara J. Haveland (Le volume du temps - Tome 1, traduit par Terje Sinding pour Grasset)

There’s a Monster Behind the Door de Gaëlle Bélem a été traduit du français par Karen Fleetwood et Laëtitia Saint-Loubert

Solenoid de Mircea Cărtărescu, traduit du roumain par Sean Cotter (Solenoid, traduit par Laure Hinckel pour les éditions Noir sur Blanc)

Reservoir Bitches de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol par Heather Cleary et Julia Sanches (Chiennes de garde, traduit par Lise Belperron pour Les éditions du sous-sol)

Small Boat de Vincent Delecroix, traduit du français par Helen Stevenson

Hunchback de Saou Ichikawa, traduit du japonais par Polly Barton

Under the Eye of the Big Bird de Hiromi Kawakami, traduit du japonais par Asa Yoneda

Eurotrash de Christian Kracht, traduit de l'allemand par Daniel Bowles (Eurotrash, traduit par Corinna Gepner pour Denoël)

Perfection de Vincenzo Latronico, traduit de l'italien par Sophie Hughes (Les perfections, traduit par Romane Lafore pour la collection Scribes de Gallimard)

Heart Lamp de Banu Mushtaq, traduit du kannada par Deepa Bhasthi

On a Woman’s Madness de Astrid Roemer, traduit du néerlandais par Lucy Scott

A Leopard-Skin Hat de Anne Serre, traduit du français par Mark Hutchinson

Le jury du Prix International Booker 2025 est présidé par Max Porter et composé d'Anton Hur, Beth Orton, Caleb Femi et Sana Goyal.

Jenny Erpenbeck a remporté le Prix Booker International 2024 pour son roman Kairos, traduit en anglais par Michael Hofmann.

