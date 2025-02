Un auteur et activiste controversé arrêté après des posts sur Gaza

L'activiste et auteur de treize ouvrages confiait : « Aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique d'une policière de Montréal, du nom de Crivello. Elle m'a demandé de venir à un poste de police du centre-ville où je serai accusé de harcèlement et de communication indécente. Crivello a dit qu'une plainte avait été déposée contre moi il y a des mois par un cabinet juridique au nom de la personnalité médiatique raciste Dahlia Kurtz. »

« Yves Gabriel Engler a, sans excuse légitime et dans l’intention de harceler, communiqué de manière répétée avec madame par le biais d’un système de télécommunication », explique l’acte de dénonciation déposé au greffe du tribunal, révèle Le Journal de Montréal.

Yves Engler est aussi accusé d'avoir envoyé des communications de harcèlement à une agente de la paix, d'obstruction à la justice et d'avoir « délibérément entravé l'action d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ». L'homme de 45 ans, résidant à Montréal, a plaidé non coupable aux quatre chefs d'accusation portés contre lui.

Il persiste et signe

L'accusé raconte : « Le 5 juillet 2024, Kurtz a cité mon tweet avec la déclaration : "Bonjour, @EnglerYves. Je vous informe dans ce seul message que vous me harcelez. Vous me menacez et vous me faites peur pour ma sécurité. Vous devez arrêter ce harcèlement — et la communication avec moi. Arrêtez maintenant." Elle a cité un message que j'avais posté six jours plus tôt notant "La raciste Dahlia soutient le meurtre d'enfants palestiniens. 20.000, ce n'est pas assez, elle veut encore plus de sang palestinien versé." »

Et d'être formel : « Je n'ai jamais rencontré Kurtz. Je ne lui ai ni envoyé de messages ni d'emails. Je ne l'ai même pas menacée. Je ne la suis même pas sur X (l'algorithme de Twitter met ses publications dans mon fil). (..) En tant que père de deux enfants de deux et sept ans et auteur de 13 livres, il est absurde de suggérer que je suis une menace pour Kurtz. »

John Philpot, l'avocat d'Yves Engler a expliqué, auprès de Middle East Eyes, que la plaignante avait initialement porté plainte contre son client durant l'été précédent, une plainte que la police avait initialement rejetée. Toutefois, après que Neil Oberman, avocat et candidat du Parti conservateur, a repris l'affaire en décembre, la police a formulé des accusations à l'encontre de l'accusé, toujours selon le juriste.

Le Canadien a finalement été libéré, sous caution, le lundi 24 février, après avoir passé cinq jours derrière les barreaux. Il doit retourner devant le tribunal le 25 avril : « Plutôt que de consacrer des ressources policières et judiciaires à harceler les critiques de la violence israélienne, la police et le procureur devraient poursuivre les Canadiens qui ont combattu dans l'armée israélienne pour violation potentielle de la loi canadienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre », a déclaré l'accusé dans un communiqué.

Un personnage controversé

L'engagement d'Yves Engler contre la politique israélienne remonte à loin. Il a par exemple joué un rôle clé pour empêcher Benjamin Netanyahu de prendre la parole à l'Université Concordia au début des années 2000. Une action, en signe de protestation « contre les crimes de guerre d'Israël et le racisme anti-palestinien » qui a, selon lui, entraîné à terme son expulsion de l'université.

Il s'est par ailleurs opposé à l'invasion de l'Irak par les États-Unis et à l'ingérence du Canada en Haïti en 2004, remettant en cause l'image de pacificateur du Canada, culminant avec un incident où il a versé du faux sang sur les mains d'un ministre canadien de l'époque, pour protester contre les politiques en Haïti...

À présent, il s'est spécialisé dans « les actions directes pacifiques », interrompant un certain nombre de discours et autres conférences de presse, entre autres tenus par l'ancien premier ministre Justin Trudeau, des ministres et des leaders de l'opposition, critiquant leur militarisme, leurs « positions anti-palestiniennes », leurs politiques environnementales, « leur implication impérialiste en Haïti et leurs tentatives de renversement du gouvernement vénézuélien ». Dit autrement, par Le Journal de Montréal : « Cet agitateur de 45 ans est souvent viral dans des vidéos où il hurle à pleins poumons. »

Ce qu'Yves Engler n'évoque pas, mais que le média québécois met en évidence, c'est son engagement pro-russe... Jean-Christophe Boucher, chercheur et professeur à l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary, et auteur d'une étude sur la désinformation en ligne et la guerre russo-ukrainienne, avait expliqué : « On sait qu’il participe aussi à des publications financées par les services secrets russes. [...] On a fait un palmarès de centaines d’influenceurs chez nous qui partagent ou aiment le plus de propagande russe sur Twitter. Yves Engler est parmi les plus actifs au Canada. »

Un article de 2023, publié dans le National Post évoque, parmi les figures mentionnées pour leur apologie pro-Poutine, Yves Engler, accusé avec d'autres de collaborer avec des plateformes comme Greyzone et RT News, comme de défendre le régime de Bachar al-Assad en Syrie, et d'être « parmi les plus éminents apologistes de Poutine dans le monde occidental ».

Un pedigree qui n'a pas empêché le Canadien d'être largement soutenu : en deux jours, 4261 courriels à la police de Montréal ont été envoyés, par l'entremise de la plateforme Action Network, pour réclamer que les charges contre Engler soient abandonnées. Une initiative portée par le "Canadian Foreign Policy Institute" (Institut de politique étrangère canadien), qu'il a lui-même fondé. Des personnes sont également venues soutenir l'auteur à sa sortie de prison, et un certain Roger Waters a partagé une vidéo pour demander sa libération...

Plus généralement, face aux accusations d'antisémtisme, Yves Engler répond : « Je condamne toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme. Non seulement je le condamne verbalement, mais j'ai également consacré toute ma vie adulte à lutter activement contre le racisme, en tant qu'écrivain, commentateur public et activiste. Malheureusement, en raison de mon soutien aux Palestiniens et de mes écrits contre le lobby israélien, certains m'ont accusé d'antisémitisme. C'est une calomnie courante faite par les partisans d'Israël contre les activistes pro-palestiniens. »

Et de confier : « Je regrette d'avoir minimisé le danger de l'antisémitisme au Canada. Dans ma colère contre les fausses accusations d'antijudaïsme portées contre les critiques internationalistes des crimes israéliens, j'ai incorrectement minimisé le mal persistant de l'antisémitisme. La montée des forces néo-nazies ces dernières années montre que j'avais tort. »

Outre d'avoir été un critique virulent de la politique étrangère canadienne et du soutien du Canada à Israël depuis les années 2000, il a publié un ouvrage sur le sujet en 2010, Canada et Israël : Construire l'apartheid.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com