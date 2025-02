Une nouvelle directrice générale pour Simon & Schuster

Perminder Mann, qui intégrera également le conseil exécutif de Simon & Schuster, sera sous la supervision directe de Jonathan Karp. Elle dirigera les opérations de Simon & Schuster au Royaume-Uni et supervisera les filiales en Australie, dirigée par Dan Ruffino, et en Inde, sous la direction de Sanjiv Gupta, qui lui rendront tous deux compte.

Avant de rejoindre Simon & Schuster, Perminder Mann occupait le poste de PDG chez Bonnier Books UK depuis 2017.

Perminder Mann a débuté sa carrière dans l'édition dans les départements de vente de Macmillan et Transworld, a établi des bureaux satellites au Royaume-Uni pour des éditeurs internationaux de livres pour enfants Hinkler et Phidal, et a travaillé dans l'industrie du jouet. Elle est présidente du conseil d'administration de Arts Emergency, une organisation caritative de mentorat et de soutien, et membre de la Royal Society of Arts.

Elle occupe également le poste de professeure visiteuse honoraire à City, Université de Londres, et est la présidente actuelle de l'Association des éditeurs au Royaume-Uni, représentant l'industrie auprès du gouvernement britannique et à l'international.

À LIRE - Arnaud Nourry, ancien PDG de Hachette, fonde Les Nouveaux éditeurs

Simon & Schuster a repris Veen Bosch & Keuning (VBK) en mai 2024, la plus grande maison d'édition néerlandaise, marquant son premier achat depuis cette acquisition, et sa première incursion dans le marché non anglophone.

Cette acquisition inclut VBK aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi que Thinium, producteur de livres audio, et Bookchoice, une plateforme d'e-books et de livres audio.

Le fonds d'investissement KKR a acquis le groupe éditorial Simon & Schuster pour 1,62 milliard de dollars, annonçant la conclusion de la transaction le 30 octobre 2023. Une acquisition qui marquait l'indépendance retrouvée de S&S, l'étant plus intégrée à un conglomérat médiatique comme elle l'était sous Paramount.

Crédits photo : Simon & Schuster

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com